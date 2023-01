Carmen encuentra el amor en su tercera visita a 'First Dates': "Es que soy una leona"

"Carmen, empiezas a ser ya una amiga íntima de mi familia, es la tercera vez que vienes a First Dates ¿no?", le dijo Carlos Sobera este miércoles a la valenciana nada más llegar al restaurante.

"Soy una leona de las buenas. He venido tres veces al programa y todavía no he encontrado el amor. ¿Será esta la definitiva o tendré que venir más?", afirmó la jubilada.

El presentador quiso saber qué le había sucedido en las anteriores citas: "¿Eres muy exigente? ¿Cuál es el problema?", le dijo el de Baracaldo. "Exijo poco, pero que cuando yo de, que me den", explicó.

Su cita fue Manuel: "Llevo 12 años bailando y he llegado a hacerlo 20 horas a la semana. Ahora estoy de capa caída, y aun así voy entre 8 y 10 horas a la semana a bailar".

Carmen y Manuel, en 'First Dates'. MEDIASET

El valenciano fue a la mesa para conocer a Carmen y comenzar la velada en busca de puntos en común que les hicieran querer conocerse fuera de las paredes del local de Cuatro.

Los paseos y el baile fueron dos de ellos, ya que los ambos compartían dichas aficiones, pero no fue lo único en lo que coincidieron, también en que les gustaba viajar y que llevaban 15 años viudos.

Al final, Manuel admitió que "me encantaría tener una segunda cita con Carmen, y una tercera, y unas cuantas...". La valenciana, por su parte, también quiso volver a quedar: "Para conocernos más".