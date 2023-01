Cristian Jerez, de 'LIDLT', habla sobre su relación con Melodie: "Se ha convertido en odio lo que yo tengo con ella"

El paso por La isla de las tentaciones no fue un camino de rosas para la pareja formada por Cristian Jerez y Melodie Peñalver. Ella acabó encontrando el amor con Beltrán, uno de los solteros del programa, mientras que Cristian finalmente se juntó con Emmy Russ, exparticipante de Secret Story.

La mala experiencia de ambos participantes en República Dominicana fue uno de los puntos fuertes de la segunda edición. Ahora, tiempo después y con las aguas calmadas, ha sido Cristian quien ha querido contar cómo está la situación actual de su relación con Melodie.

El de Elche se alejó de los platós de televisión y se centró en sus negocios. Sin embargo, el concursante ha dado una entrevista a Outdoor donde ha hablado sobre su relación con su expareja. Ninguno de los dos se sigue hablando y, de hecho, lo único que les unía era el perro que ambos tenían en común.

Según ha contado el empresario, Melodie no le dejaba ver a su mascota, por lo que, en lugar de seguir discutiendo, acabó dejando al animal con ella. "No tengo más ganas de pelear, he llegado a mi límite", ha contado al medio.

"No me gustaría ver su nombre en ningún lado. He pasado página y se ha convertido en odio lo que yo tengo con ella", ha respondido cuando le han preguntado si le gustaría recibir un mensaje de Melodie.