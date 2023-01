Así es Alice Wonder, la candidata a representar a España en Eurovisión que emocionó a la reina Letizia

Cada vez queda menos para que España conozca quién viajará hasta Liverpool para representar al país en Eurovisión 2023. Una de las candidatas que suenan con más fuerza es Alice Wonder, que la semana que viene defenderá en el Benidorm Fest Yo quisiera, su propuesta.

A pesar de que su nombre está sonando cada vez más, poca gente sabe su historia. Su verdadero nombre es Alicia Climent Barriuso y nació el 11 de octubre de 1998 en Madrid. En la actualidad se dedica a la música y la composición en parte gracias a las redes sociales, pues en Instagram es donde comenzó a subir sus covers.

Esas interpretaciones provocaron que se hiciese viral y en 2017 se aventuró aún más al lanzar Take Off, su primer EP, con canciones como Take Off, Run Run o Like Mornings. Tan solo un año después publicó su primer LP, FireKid.

Alice es una persona muy intensa y así lo demostró en un acto conmemorativo en honor a las víctimas del Coronavirus. La joven fue invitada por el gobierno para que cantase Lucha de gigantes, de Antonio Vega. Con su interpretación consiguió emocionar incluso a la reina Letizia.

Justo después, la cantante tuvo la oportunidad de charlar con la monarca. "Hablamos de todo y me gustó la vibra que me dieron", afirmó Alice tras ese emocionante momento.

Aunque solo tiene 23 años, Alice ya ha experimentado varias experiencias intensas y bonitas durante su carrera. Ha colaborado con Rayden y en uno de sus videoclips cuenta con la interpretación de la actriz María Pedraza.

Con Yo quisiera busca dar a su vida profesional un punto más de aventura y energía. Le ilusiona la idea de poder representar a España en un certamen tan importante como Eurovisión, por lo que está dispuesta a "montar un súpershow". Aun así, ella sabe que no lo tiene nada fácil puesto que lo que ella hace "es más de gira y de conciertos".