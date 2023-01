Fanáticos de Shakira en París le cantan a Piqué la canción 'Pa' tipos como tú'

El exjugador de fútbol Gerard Piqué días atrás asistió a un encuentro deportivo de la NBA en París, Francia, donde recibió una “serenata” inesperada por parte de los fanáticos de Shakira. El español fue captado mientras en los parlantes del estadio se reproducía la canción de la colombiana y Bizarrap

Gerard Piqué se encontraba entre el público cuando fue humillado por los asistentes que se encontraban a su alrededor, quienes sin dudar corearon en presencia del español el nuevo hit de Shakira. El exjugador del FC Barcelona se encontraba en la capital de Francia por motivos de negocios, pero no se llevó un buen recuerdo de su estadía, puesto que aparentemente no puede estar en un sitio concurrido desde la “tiradera” que estrenó Shakira con el productor argentino, el pasado 11 de enero.

Los fanáticos de la colombiana a gritos cantaron el fragmento de la canción que reza: “Una loba como yo no está pa´ tipos como tú”, por lo mismo Gerard no mostró ninguna expresión. El clip se difundió en redes, teniendo diversas reacciones por parte de los internautas. “Merece eso y más”, “Los fanáticos no olvidamos tan fácilmente, esto durará un buen rato”, “Pues él se burló primero y ahora le tocó a él”, fueron algunos de comentarios.

Aparentemente, no solo Piqué es acosado desde el estreno de la sessions de Shakira, sino también sus hijos, según lo que informó el portal “El Nacional de Catalunya”, que indica que los dos hijos de la cantante son blanco de burlas en su entorno escolar, por culpa de hit de la colombiana, que ataca su exrelación con Piqué y a su actual novia Clara Chía.

“Sin quererlo, los hijos de Shakira y Piqué están siendo víctimas de la batalla de sus padres. En el colegio todos sus compañeros les hablan de la canción de la colombiana”, señala el reporte. Se presume que son los padres de los estudiantes quienes iniciaron las burlas por la expareja y que sus hijos replican las mismas ofensas, por lo mismo Sasha y Milan podrían tener consecuencias emocionales en medio de esta “guerra” mediática de sus padres.