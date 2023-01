Broncano desvela 'La Resistencia' el punto débil de los culturistas: "Ahí no llegan"

MOVISTAR PLUS+

La Resistencia recibió este martes la visita del culturista Joan Pradells, que acudió al programa de Movistar Plus + para contarle a Broncano y al resto del equipo algunas curiosidades del powerlifting.

El presentador comentó nada más llegar su invitado que "te agradezco que me hayas dado un apretón de manos tranquilo porque pensaba que me ibas a joder algo". El deportista le contestó que "me fastidia la gente que aprieta mucho".

Además, Grison se declaró fan del valenciano: "Te envidio mogollón", le confesó, pero le quiso retar a una competición de sentadillas: "Es que no hay peso, pero si es a hacer muchas, sí que me ganarías", admitió Pradells.

"Cuando es algo así raro, prefiero competir haciendo dominadas porque nadie puede hacer muchísimas", aclaró el deportista."No quiero luchar con él, solo aprender", aclaró el músico.

Joan Pradells y Broncano, en 'La Resistencia'. MOVISTAR PLUS+

Eso sí, Grison desveló el punto débil del culturista: "Te ponen una pegatina en la espalda y no te la puedes quitar". El invitado le dijo que ya se lo habían dicho por Instagram y Broncano intentó que el valenciano se tocara una mano con la otra pasándolas por detrás de la espalda, sin éxito.

"Si te ponen algo no llegas, ni por arriba, no hay manera", destacó el conductor del programa entre risas. "Yo sí que llego", añadió Broncano mientras se lo demostraba a su invitado.