Carolina Durante sale al campo que nunca soñó

Es un jueves a la hora del café. Arranca la tarde en Madrid. Temperaturas bajas, sol de invierno. El frío mal llevado debilita los cuerpos y el ánimo cuando se posa sobre las expectativas. Se lee un anuncio en las pantallas: "Sintiéndolo mucho, posponemos los conciertos de Cáceres y Badajoz". Lo ha escrito Diego. Afónico por una gripe que se ha alargado demasiado, él mismo nos recibe en las oficinas de Sonido Muchacho. En la discográfica nos espera junto a Martín, Juan y Mario. "¿Cómo estáis?", preguntamos. Casi al unísono, responden: "Nerviosos". En ese momento falta poco más de una semana para su bolo en el Wizink Center, una cita que ya es una realidad. Hoy es el día, el gran día de Carolina Durante.

"Este viernes hay plan". La mismísima Rosalía celebraba esta semana la inminente actuación de la banda de rock madrileña, que desde hace días viene anunciando "sorpresas" sobre un escenario que compartirá nada más y nada menos que con sus grandes referentes, Los Nikis, como teloneros; y con amigos y amigas como Elena Nieto, integrante del grupo Yawners. Cuando en 2017 decidieron ponerse manos a la obra con el proyecto, inspirados por los directos de Belako y Perro, no esperaban llegar tan lejos. "Ha sido todo muy frenético, una locura. Tocamos techo nada más empezar, porque nuestra actuación con Los Punsetes fue en el tercer o cuarto concierto. El objetivo era ese. Haces eso y luego piensas: ‘¿y ahora, qué?'", avanza Mario.

El primer trabajo de la banda fue Necromántico, un EP al que siguió, en 2018, Cayetano. La canción ha configurado la nueva definición del joven de clase media alta con el que ironizaban en su primer videoclip, grabado en una "chocita" que era más bien un casoplón, y que acogía una fiesta de amigos genuinamente despreocupados que se bañaban en la piscina y ojeaban vinilos como el de Marines a pleno sol, de 'los Ramones de Algete'. Desde entonces, las comparaciones con el grupo de la Movida son "una mítica", en palabras de Diego. "Es un honor que nos comparen, un piropo", apunta Martín, "aunque también tenemos semejanzas con grupos de otras épocas".

Diego, Mario, Martín y Juan, componentes del grupo Carolina Durante, posan durante un encuentro con '20minutos'. BIEITO ÁLVAREZ

En este tiempo, el grupo ha publicado dos discos –Carolina Durante (2018) y Cuatro Chavales (2022)– y ha sido comparado con Jesus and Mary Chain, Idles y Parálisis Permanente, entre otros, por su corte punk, la distorsión melódica de sus guitarras y esa actitud destructiva que deja siempre hueco a la sensibilidad. Al vocalista lo han llegado a relacionar con Ian Curtis, voz de Joy Division, por su característica manera de moverse, entre hipnóticas sacudidas eléctricas, sudor e incluso sangre. Pero Diego insiste en que nunca se ha inspirado en el artista británico, y lo cierto es que resulta absurdo poner el foco en las comparaciones cuando la formación ha demostrado saber mantener el listón bien alto desde que empezó. La gracia de su energía desbordante es que es natural: se aleja de cualquier pretensión.

Los cuatro músicos coinciden en que hacen canciones por amor al arte y que no buscan "representar" a nadie. Están cansados de escuchar que son la voz de una generación, una etiqueta que tachan de "innecesaria". "Para saber si somos un grupo generacional habrá que esperar y ver si la gente que hoy nos escucha se acuerda de nosotros", opina Martín antes de que tome la palabra Diego: "Para representar a una generación te tiene que escuchar la suficiente gente, pero el otro día pensaba que, de nuestra quinta, somos el grupo de guitarras más tocho que hay". En este sentido, admiten responder a la "emergencia" de que cada uno de sus temas suene como "un single". "Es algo que todos esperan del pop desde que la música es un fenómeno de masas", opina Martín.

No les gusta que se intelectualice su música, aunque reconocen que las canciones del primer álbum, más derrotistas y emocionales, se vuelven más irónicas en el segundo. Tirar de sarcasmo era una manera de "no ser pesados", afirma Diego, cuyas letras están inspiradas –más allá del fútbol, para el disgusto de sus compañeros, que lanzaron El himno titular o 10, una canción inspirada en el famoso burofax de Messi y que salió tras dejar el Barça– en su entorno, los veranos y el día y la noche del Madrid "del acero, cemento y la piel reseca".

Así, el Dionisio de La noche de los muertos vivientes y de El año es "un colega de Málaga que era un desastre"; Juan, el ludópata de Granja Escuela, un chaval que describen desde la "exageración"; y todas esas chicas a las que suben y bajan del pedestal desde el cariño, la añoranza y la rabia tienen nombre y apellidos. Concluyen, entonces, que su obra es "bromista" y "emocional", una dualidad que condensa tan dolorosamente Yo soy el problema, la canción con la que rinden homenaje a un buen amigo, el escritor Óscar García Sierra, y que empieza así: "Estoy llorando, pero estoy contento".

Curiosamente, antes de saber qué rumbo iba a tomar su trayectoria, dijeron que no se planteaban ser músicos profesionales y hoy pueden vivir de la música, una pasión que, afirman, no durará para siempre, pero que les está dejando un presente precioso. Esta noche no existirá el frío. Miles de amigos corearán con ellos, entre bailes y pogos, bajo las gotas de cerveza que volarán por el aire: "Deseo estar siempre en este momento, así que matadme, yo quiero estar muerto".