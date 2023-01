Marina Rivers se defiende de las criticas tras anunciar que se iba a construir una casa: "No me achaquéis los bajos sueldos"

La tiktoker Marina Rivers ha dado un importante paso en su vida personal: ha adquirido una propiedad donde se va a construir su propia vivienda en Madrid. Así lo ha compartido en redes sociales con unas imágenes que no han dejado indiferentes a nadie.

Cansada de la broma que asegura que ella no trabaja, porque el trabajo de influencer es muy fácil, y de los que le piden que pruebe un oficio de verdad como el de obrero, ha publicado la noticia junto con imágenes "en la obra".

Una actitud descarada, sumada a unas palabras en las que comenta que "siguiendo sus sueños y trabajando en silencio" ha conseguido poder adquirir la vivienda, ha llevado a que muchos la critiquen.

en q momento los influencers se independizan con 20 años gracias a 2 fotos semidesnudos y 3 tiktoks mientras la gente q trabaja de verdad no llega a fin de mes y los chavales no nos podemos ir de casa hasta los 30 mínimo… — sara (@feverishchill) January 23, 2023

De nuevo, enfadados porque haya conseguido este importante hito de su vida bailando delante de una cámara, muchos han mostrado su frustración de no poder permitirse una casa.

Y la creadora de contenido ha decidido responder enfadada. "Todo el dinero que he ganado en mi vida ha sido honradamente, mientras sigo estudiando, me he comprado una vivienda, un proyecto personal que no hace daño a nadie", ha declarado en su perfil de Twitter.

No me achaquéis los bajos sueldos, trabajos indignos, el desorbitado precio de la vivienda, y todas las desigualdades que existen, opino como vosotros, pero yo no tengo la culpa. — riverss (@_riverss_) January 24, 2023

"Todos tenéis la aplicación de TikTok, podéis empezar a subir vídeos, es muy fácil", ha instado a todos los que le quitan el mérito a su labor. Además, cansada de que haya más creadores de contenido con casas y solo se la critique a ella, ha pedido que no la "achaquen los bajos sueldos, trabajos indignos, el desorbitado precio de la vivienda, y todas las desigualdades que existen": "Opino como vosotros, pero yo no tengo la culpa".

sinceramente k la Rivers esa se construya una casa sin haber trabajado en su vida me parece una cosa horrible; y lo peor de todo es que no es culpa suya; lo fuerte que me parece que una niña de 20 años que grabe vídeos gane más q mis pares, eso si es fuerte — desquiciada (@Nataliaosuuna) January 23, 2023

Pues a mi me da envidia sana. Estudia una carrera, dedica su tiempo libre a crear contenido y encima se organiza para poder ahorrar y tener su propia casa. Lo que pasa que si estás en España y no te sucede a ti, le echas mierda o te da asco. https://t.co/aBHoPKrvZe — Álvaro Patón (@AlvarooPaton) January 23, 2023

Sus palabras solo han creado más indignación, aunque también ha habido quién la defiende y la admira por lo que ha conseguido. Como sea, parece que la mala relación de la tiktoker con Twitter continuará, ya que ella no tiene ningún problema en responder a todos los comentarios.