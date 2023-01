Govern i PSC pactan redactar una enmienda consensuada sobre la B-40 que desbloquee el acuerdo de Presupuestos

La reunión de esta tarde entre el Govern i el PSC ha durado tan solo 15 minutos, lo suficiente como para pactar que ambas formaciones redactarán una enmienda transaccional para llegar a un punto de acuerdo sobre la moción de la B-40 que se ha de debatir el jueves en el Parlament. Esta enmienda transaccional es un nuevo texto que se crea a partir de las enmiendas ya presentadas por ERC a la Comisión de Infraestructuras. El objetivo es que este acuerdo desbloquee de una vez por todas el acuerdo de Presupuestos entre el Govern y el PSC.

El plazo para registrar este tipo de enmiendas acaba mañana por la tarde, al terminar el pleno del Parlament. Desde el PSC se insiste en que la construcción de esta vía que conecta toda la comarca del Vallès se ha de llevar a cabo, y que si no se consigue consensuar esa enmienda transaccional en la que se consigne este aspecto, no habrá acuerdo.

Aunque desde el Govern siempre se ha mantenido una oposición frontal a este tema y tan solo se ha planteado la posibilidad de estudiar la construcción de esta carretera, aún ven “margen” para seguir negociando con el PSC sobre el Cuarto Cinturón. Sin embargo, desde el PSC también se sigue insistiendo en que no todo es cuestión de la B-40 y que hay otros temas pendientes de solucionar que no permiten cerrar el acuerdo de Presupuestos, por lo que no se espera una resolución definitiva el jueves.

Reunión con Junts

Horas antes, el Govern reanudó las negociaciones con Junts para intentar avanzar en un acuerdo que se traduzca en el apoyo parlamentario de los de Borràs y Turull a las Cuentas de 2023.

La reunión entre el Govern y Junts Per Catalunya comenzó a las tres de la tarde, encabezada por la consellera Vilagrà, por parte del ejecutivo, y por la portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales, por el lado contrario. Los últimos contactos tuvieron lugar hace dos semanas, y desde la formación turquesa esperaban obtener respuestas a sus propuestas sobre fiscalidad, pero según informaron desde la delegación de Junts una vez finalizada la reunión, el ejecutivo solo planteó “tres pequeñas cosas”.

Respecto a la fiscalidad, Junts proponía medidas que "aligeren la presión fiscal", por la vía de la deflactación del IRPF o con cambios en el impuesto de sucesiones. Junts también ve insuficientes las "ayudas a empresas" para afrontar el incremento de los costes de la energía y el "apoyo a la Formación Profesional". Además, Junts quiere que los Presupuestos no supongan recortes en el autogobierno, e incluyen también entre sus demandas la ejecución del cuarto cinturón, la ampliación del aeropuerto de El Prat y la construcción del Hard Rock.

Después de este encuentro, Junts consideró que las posibilidades de llegar a un acuerdo eran “cada vez más bajas”, un diagnóstico que ya se había apuntado a primera hora de la mañana. Además, Sales recordó que si no llegan a un acuerdo y presentan los Presupuestos, su formación presentará una enmienda a la totalidad para devolver las cuentas. Por otra parte, calificó de "vodevil" la negociación cruzada que mantienen ERC y el PSC por la B-40.

Los rifi-rafes entre ERC y PSC han subido de decibelios esta tarde, sobre todo en el Parlament. La vicepresidenta segunda del Parlament y diputada socialista, Assumpta Escarp, ha aprovechado una interpelación al conseller de Salut, Manel Balcells, para criticar al Govern y ha advertido que “hay límites que no deben traspasarse nunca", como "amenazar, desprestigiar al contrario, presionar, darlo todo por sentado, no negociar y buscar adhesiones”.

Críticas de la CUP

Por su parte, también quiso opinar esta tarde sobre la posible aceptación del Govern de la ejecución de la B-40. El diputado de la CUP, Xavier Pellicer acusó a Esquerra de "doblegarse ante el PSC para perpetuarse en el poder". Los reproches no quedaron ahí y Pellicer avisó de que "el Vallès no está en venta”.

El diputado de la CUP advirtió de que “hemos luchado el Cuarto Cinturón contra Convergencia, contra el PSC y lo haremos si es necesario contra ERC". La formación anticapitalista apuesta por potenciar el transporte público, sobre todo el ferroviario.