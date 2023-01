Ibai Llanos lleva tiempo centrado en tener una vida más activa y en cuidar su alimentación -de hecho, en diciembre anunció que había logrado perder ya 7 kilos-, motivo por el que instaló un gimnasio en su casa de Barcelona. Ahora, tras un mes de entrenamiento, el streamer ha hecho un tour para enseñar las máquinas en las que hace ejercicio.

El vasco ha mostrado su gimnasio en el último vídeo de su canal, el segundo centrado en su cambio físico, y para ello ha invitado a Valentín Colominas, su entrenador personal, que ha confirmado el cambio que ha dado el joven de 27 años.

"Ha ganado fuerza, ha ganado movilidad, ha ganado resistencia... Lo veo mucho más saludable y, sobre todo, un cambio que para mí es muy importante: llega al gimnasio con una sonrisa y ganas de entrenar", ha alabado el profesional.

"Ha habido un cambio de mentalidad. Hay algo en mí que ha hecho click y, tenga que hacer lo que tenga que hacer, que he tenido de hecho algún día muy complicado a nivel de estrés, siempre bajo al gimnasio, algunos días hasta por la noche", ha asegurado Llanos. "Si en algún momento fallase y no viniese, tampoco quiero flagelarme y matarme a mí mismo. Noto que me ayuda a estar mejor en mi día a día".

Además, el creador de contenido ha defendido que no quiere hacer sentir mal a nadie mostrando su rutina, pues "cada uno tiene su contexto, su situación personal en su vida y no conocemos por lo que puede estar pasando otro", y él mismo ha sido una persona que ha dejado el ejercicio muchas veces, aun teniendo todo a su favor.

El streamer ha mostrado las distintas máquinas de su gimnasio: elíptica, cinta de correr, bicicleta estática, máquina de remo bajo, jalón al pecho, poleas, máquina multipower, máquina de flexión y extensión de piernas y mancuernas de entre 2 y 25 kilos.

El creador de contenido se ha atrevido a hacer algunos ejercicios en directo y ha demostrado el peso que es capaz de levantar y empujar: 77 kilos en extensión de piernas, 70 en flexión de piernas o 60 en jalón al pecho.