Joana Sanz reaparece sin nombrar a Dani Alves: "He querido grabar este vídeo para que me vean"

Junto a su familia, Joana Sanz, su mujer, se ha convertido en uno de los apoyos incondicionales de Dani Alves, que atraviesa su momento más complicado desde que una jueza de Barcelona decretó su ingreso en prisión sin fianza, acusado de violar a una joven en un baño de la discoteca Sutton de Barcelona la noche del pasado 30 de diciembre.

La modelo canaria compartió un mensaje en los stories de Instagram ("Corazón; aguanta tanto dolor por favor") y, acto seguido, grabó un vídeo para dar las gracias a sus seguidores por los mensajes de apoyo recibidos. Eso sí, esta vez lo hizo sin nombrar a su marido y solo haciendo referencia a cómo se encuentra ella.

"He querido hacer este vídeo para que me vean, porque sé que hay mucha gente que está muy preocupada", ha empezado la joven. "Ahora tengo un momento de calma, dentro de toda la tempestad que tengo encima, y quiero agradecer de palabra a tantas personas que me está apoyando. Tengo unos mensajes preciosos, me reconfortan mucho", reconoce la modelo, visiblemente afectada, antes de despedirse dando las gracias.

Joana Sanz. INSTAGRAM

En todo este tiempo, la mujer del futbolista ha estado al lado de su marido. El viernes manifestaba con una fotografía en sus redes sociales el apoyo incondicional a su chico. Horas después, volvió a pronunciarse en sus stories, pidiendo respeto a la prensa.

Y es que, la modelo, además del ingreso en prisión de su marido, atraviesa un momento difícil a raíz de la reciente muerte de su madre.

El futbolista brasileño ha sido asignado a la cárcel de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), al módulo 13, dedicado a presos investigados o condenados por delitos contra la libertad sexual y al que son destinados la mayoría de agresores sexuales. Se prevé que el exjugador del Barça pase los primeros días en una celda con otro preso.

El motivo del traslado de la cárcel de Brians 1 a la de Brians 2 está en que este centro dispone de recintos más seguros y menos masificados.