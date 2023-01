Entrevista

Patricia Guasp (Mallorca, 1977) acaba de ser erigida portavoz nacional de Ciudadanos. Junto a su compañero Adrián Vázquez (secretario general), Guasp ganó las primarias del partido frente a Edmundo Bal y con el aval de Inés Arrimadas y Begoña Villacís. Desde el despacho que ocuparon Albert Rivera y Arrimadas frente a la madrileña plaza de las Ventas, Guasp recibe a 20minutos para conversar sobre el proceso de refundación de los naranjas, las elecciones venideras y las fórmulas para reflotar un partido al que las encuestas no acompañan.

¿En qué ha cambiado Ciudadanos tras el proceso de refundación?El nuevo Ciudadanos debe ser más abierto y conectar con la gente. Debemos escuchar los problemas reales de la gente. Mi primera preocupación son los trabajadores y las clases medias tocadas por un Gobierno que no piensa en ellos. Son los grandes perdedores de las políticas fracasadas de Sánchez y de las que arrastramos del PP. Ciudadanos es un partido con una separación entre lo orgánico y la portavocía que surge del proceso de participación más amplio que ha hecho ningún partido en España. Más de 2.000 afiliados han participado durante meses en grupos de trabajo, hemos recorrido cada rincón de España escuchándolos.

Usted seguirá en el Parlamento de Baleares y Adrián Vázquez mantendrá su labor en el Europarlamento. ¿Son cargos compatibles con la dirección nacional de Ciudadanos?Este es uno de los valores de la nueva dirección. No nos limitamos a estar en el Congreso, sino que tiene muchísima importancia la política europea. Esta semana se conocía que el PSOE ha votado en el Europarlamento contra la resolución que pedía defender la libertad de prensa en Marruecos. Ciudadanos pedirá explicaciones a Sánchez. Que el secretario general sea el jefe de la delegación en el Parlamento Europeo es un valor positivo cuando el 80% de las políticas que afectan al día a día de los ciudadanos vienen marcadas por Bruselas. Y yo, como portavoz política, represento a todos los portavoces autonómicos. De ahora en adelante vamos a escuchar más a los territorios y vamos a respetar la libertad de estos cargos.

¿Adrián Vázquez o usted serán cabeza de lista de Ciudadanos para las elecciones generales? ¿Y Arrimadas?Queda mucho tiempo, pido respeto para los concejales que se lo juegan todo en las elecciones de mayo. Poner el foco en las generales no es lo más responsable en este momento. Yo soy del Atleti y, como dice 'el Cholo', partido a partido. Mi máximo respeto a las primarias internas de nuestro partido. Los afiliados votarán y la decisión no es ni de Inés, ni de Adrián, ni mía.

Rivera, Arrimadas y Bal han sido las caras visibles de Ciudadanos en este tiempo. ¿Teme que el cambio de dirección con dos perfiles más desconocidos pueda penalizarles?No, hemos hecho esta refundación para demostrar que somos un equipo y que hay mucho talento en nuestro partido. Queremos contar con todos los referentes del partido. Lo fue Albert Rivera, que afianzó el centro liberal en España y lo fue Inés, por eso va a seguir siendo portavoz en el Congreso. Y Edmundo Bal seguirá siendo el portavoz adjunto. Todos ellos son referentes, pero las reformas que necesita nuestro país requieren de nuevas caras.

Consiguieron ganar las primarias con un 53% de apoyo, ¿Ese porcentaje muestra una división en el partido?Nuestra victoria es inapelable y salimos reforzados y unidos de la asamblea. Allí se decidió nuestra organización orgánica y nos unimos en torno a una hoja de ruta de cara a mayo y a después. Hemos defendido la regeneración de las instituciones y debemos dar ejemplo en el interior de nuestro partido.

¿Cómo cambia el papel de Arrimadas en el partido?Inés fue muy generosa dando un paso al lado. Va a ser miembro del comité nacional, que se reunirá mensualmente, y se mantiene como portavoz en el Congreso.

La portavoz nacional de Ciudadanos, Patricia Guasp, en su despacho. José González

Le han tendido la mano a Edmundo Bal y le han mantenido en la portavocía del grupo parlamentario, ¿por qué razón?Nosotros queremos sumar y no vamos a dejar de lado a referentes del partido. De momento, hemos considerado que el grupo parlamentario debe quedar igual. Respetando las primarias, no procede ningún cambio. El grupo parlamentario va a trabajar igual de bien que hasta ahora.



¿En qué consiste la figura del coordinador entre el comité permanente y el grupo parlamentario que va a recaer sobre Guillermo Díaz?Díaz va a ser el enlace entre la permanente y el Congreso, será una figura importante. La política nacional pasará por la Cámara y necesitamos esa coordinación. Quién mejor que Guillermo Díaz, que ya está en esa comisión permanente y que además es viceportavoz nacional.



Díaz será el único miembro del comité permanente en el Congreso. ¿Le preocupa la influencia que pueda tener Bal en el Grupo Parlamentario?Con Edmundo no tenemos ningún problema, confío en su palabra. Él mismo dejó claro que no generaría ningún problema. Nuestro grupo parlamentario hace una gran labor y estoy convencida de que va a seguir así.

¿Los cambios de Ciudadanos pueden hacer virar el rumbo electoral?Sí, pero no solo los cambios orgánicos. Los que nos estén leyendo están más interesados por llegar a fin de mes, por el futuro de los jóvenes, el acceso a la vivienda, las pensiones sostenibles… No les interesan los problemas internos de los partidos. En Francia la gente sale a la calle por las pensiones, aquí tienen que manifestarse contra un presidente que quiere demoler las instituciones y no respeta la separación de poderes. Quiero emprender medidas valientes como las de Macron, para asegurar el futuro a nuestros jóvenes y reconectar con los problemas de los ciudadanos.

Las encuestas no auguran muy buenos resultados ¿Les preocupa?Dedico toda mi energía a plantear las reformas necesarias para España. Hace 25 años vine a Madrid a estudiar queriendo un futuro mejor y solo hemos retrocedido. Tengo dos hijos, no quiero esto para ellos, no quiero esta sociedad polarizada. Ni el Gobierno ni la oposición son garantes del progreso.

Si los resultados en mayo no son buenos, ¿se plantean no ir a las generales?Eso no está sobre la mesa. Estoy convencida de que vamos a tener buenos resultados en mayo en ciudades importantes, una de ellas Madrid, donde vamos a ser decisivos. No importa tener más concejales si no puedes formar un gobierno, ahí está lo importante.

¿Se siente interpelada cuando Feijóo les invita a sumarse al PP?Siento mucha decepción por los concejales que siguen comprometidos con este proyecto. Y no me siento interpelada, conmigo no lo han intentado. Esta opa hostil que llevan casi un año ejecutando llega a ser insultante para los votantes. Han hecho del transfuguismo su forma de fichar talento, se ve que no tienen suficiente dentro y que Ciudadanos es el enemigo a batir. En Castilla y León han cambiado un socio fiable, que era Ciudadanos, por Vox, y ya hemos visto los resultados. La derecha iliberal y ultra de nuestro país es todo lo contrario al progreso.

Por tanto, ¿no teme que haya una fuga de cargos y militantes a otros partidos?No. Hemos salido de esta asamblea diciendo que no vamos a ser subalternos ni del PP ni del PSOE. Vamos a defender nuestro espacio propio, sin socios preferentes.

Ciudadanos nació con el objetivo de frenar al nacionalismo e independentismo. ¿Se van a replantear su relación con el PSOE para que el gobierno no vuelva a depender de ERC, Bildu y PNV?Nunca estaríamos con un Gobierno en el que estén nacionalistas, separatistas o extremistas, y con Pedro Sánchez es imposible llegar a acuerdos. Otra cosa es lo que suceda en las comunidades autónomas, también con el PP. Daremos libertad a los territorios para llegar a pactos postelectorales con los partidos que garanticen la aplicación de nuestro programa. Pondremos el foco en el qué y para qué, no tanto en el quién. No va haber una consigna, como en el pasado. Cada uno en su territorio sabe bien qué PP o qué PSOE tiene a su lado.

Uno de los pactos con ERC ha sido la derogación de la sedición. ¿Queda el Estado desprotegido por estos cambios legales ante intentos de revertir el orden constitucional?Sin duda. No es cierto que haya que homogeneizar estos delitos en la UE. Un intercambio de cromos con la rebaja de la sedición y los Presupuestos es de lo más irresponsable que he visto en política nunca. Ciudadanos denunciará esa violación del Estado de Derecho.

La reforma de la malversación también se enmarcó en los acuerdos con ERC, pero su impacto puede ir mucho más lejos…Al PP y al PSOE les parece algo nimio, porque cada día llegan novedades de casos de corrupción. De los ministros de Aznar, sólo quedan dos que no estén inmersos en algún caso de corrupción. Abaratar la sedición o la malversación no es progresista y así lo denunciaremos en Europa y el Congreso.

El comisario europeo de Justicia alertó la semana pasada de que está estudiando si esa reforma puede afectar a los intereses financieros de la Unión...Es muy irresponsable, ahora que se están gestionando los fondos europeos, que se quiera abaratar ese delito. Por eso el comisario Reynders ponía en tela de juicio que el Gobierno propusiera ahora reducir el delito de malversación. Todos los ciudadanos de este país querrán que el dinero público se invierta lo mejor posible.

Ya son más de 200 los delincuentes sexuales beneficiados por una rebaja de pena por la ley del ‘solo sí es sí’. ¿Se arrepienten de haber votado a favor?Yo no estoy en el Congreso ni estaba en la ejecutiva cuando se tomó esta decisión, pero hay que reconocer que fue un error. Lo importante ahora es corregir la norma. Yo soy jurista, todo el mundo sabe desde primero de carrera que se va a aplicar la regulación más favorable al reo, esto se podía prever. Era lo obvio y yo espero que se corrija lo antes posible. Se deberían subir las penas y dejar de decir que esto es culpa de la interpretación de los jueces. Aquí ha habido una incompetencia del Ejecutivo y del Legislativo.

¿Estuvo Ciudadanos representado en la manifestación del sábado pasado?Todos defendemos la Constitución. Yo soy más partidaria de hacerlo en las instituciones que en la calle, pero, a diferencia de otros, somos radicalmente libres. Estamos muy cómodos con la asistencia de nuestros compañeros.



Ciudadanos fue el único partido que criticó tajantemente la subida del 8,5% a todas las pensiones. ¿Qué proponen ustedes en este sentido?Queremos garantizar la sostenibilidad de las pensiones. Sabemos que con este sistema no hay garantías. No nos oponemos a que suban las rentas y las pensiones más bajas, pero es anómalo que en los últimos 20 años los salarios de los jóvenes hayan subido un 3% y las pensiones, un 40%. Que un Gobierno destine la mitad de su presupuesto a pagar deuda o pensiones implica que no puede destinarlo a innovación, investigación ni progreso. Es necesario un pacto intergeneracional.