Un náufrago consigue sobrevivir 24 días en el mar gracias a un bote de kétchup, ajo en polvo y pastillas de caldo

Elvis Francois, un dominicano de 47 años, se ha convertido en un símbolo de superación ante las adversidades al haber sobrevivido 24 días en un velero a la deriva en el mar del Caribe. Y lo hizo alimentándose a base de kétchup, polvo de ajo y unos cuantos cubos de pastillas de caldo, según ha informado Caracol Radio.

Tras haber sido rescatado por la Armada Colombiana a más de 220 kilómetros al noreste de Puerto Bolívar, en Colombia, el náufrago ha explicado que consiguió mantenerse con vida gracias al bote de kétchup y demás alimentos que encontró en su bote.

Francois cuenta que a finales de diciembre estaba reparando el motor y la vela del barco en la isla San Martín de las Antillas Holandesas, donde reside, cuando una racha de viento lo desestabilizó y fue arrastrado por la fuerza el mar.

"Traté de volver a puerto pero perdí el control. Realicé una llamada, llamé a mis amigos, ellos intentaron contactarme pero perdí la señal", ha explicado en un vídeo divulgado por las redes sociales.

"Traté de volver a puerto pero perdí el control. Realicé una llamada, llamé a mis amigos, ellos intentaron contactarme pero perdí la señal"

"No había nada más que hacer sino sentarme y esperar, pero no tenía comida", ha recordado Francois. "Solo tenía un bote de kétchup que había en la embarcación, polvo de ajo y un caldo Maggi. Entonces lo combiné con agua y eso me dio para sobrevivir 24 días en el mar", ha añadido.

Y es que el dominicano intentó por todos los medios salvarse y hacerse ver a otros barcos, como tratar de encender fuego, rallar la palabra 'help' (ayuda, en inglés) en su casco o hacer señales con un espejo, lo que finalmente le valió para que un avión le avistara y le rescataran.

"Sus esfuerzos para maniobrar la embarcación y los equipos a bordo no dieron resultados, lo que lo llevó, en una acción desesperada, a marcar a lo largo del casco la palabra help", ha detallado la Armada en un comunicado.

La Armada Colombiana, en articulación con autoridades panameñas y el gremio marítimo, rescataron un extranjero a 120 millas náuticas al noroeste de Puerto Bolívar - Guajira, luego de quedar a la deriva desde diciembre de 2022.

👉https://t.co/Ss6vq48JZJ pic.twitter.com/sFTTT4IRVX — Armada de Colombia (@ArmadaColombia) January 18, 2023

Fue un avión panameño el que el 15 de enero ubicó al velero, según el comandante de Guardacostas, cuando estaba a 120 millas náuticas (222 kilómetros) al noroeste de La Guajira, en el extremo norte de Colombia- Entonces fue auxiliado por mar con ayuda de un buque mercante que desvió su ruta ante el aviso de la Armada colombiana.

"En algún momento perdí la esperanza y pensaba en mi familia, pero les agradezco a los guardacostas, si no fuera por ellos no estaría contando la historia", aseguró tras ser rescatado.

Francois fue encontrado en buen estado de salud, aunque asegura que perdió peso. La Armada Colombiana ha puesto al dominicano a disposición de la autoridad migratoria para que sea retornado a su país de origen.