Carla Barber responde a las críticas que la acusan de racista: "El nombre fue el que me pasaron cuando me mandaron su teléfono"

Carla Barber está últimamente muy puesta sobre el foco de mira. Si recientemente ha sido criticada por acudir a una boda con un abrigo de visón y mostrar un cochinillo envasado, la doctora en medicina estética ha vuelto a tener que sacar su coraza.

Esta vez se debe al contenido de una captura de pantalla que publicó en Instagram, mostrando una conversación con Mayet, la cuidadora de su hijo Bastián.

En la captura se puede leer un mensaje de la trabajadora en el que le pregunta por el pequeño, diciéndole que le echa de menos. Tras ello, añade que lo siente, pero que quiere quedarse a vivir en Filipinas, su país de origen, por lo que no volverá a España.

Carla Barber comparte la conversación con la cuidadora de su hijo. INSTAGRAM

Este comunicado no fue de agrado para la modelo, pues le hubiera gustado que le hubiese avisado con más tiempo, tal y como recoge en su respuesta. "Se suponía que mañana empezabas a trabajar de nuevo, pero bueno, te deseamos lo mejor, ¡que seas muy feliz!", concluye.

La conversación en sí no ha sido lo que ha llamado la atención de los seguidores. 'Filipina Mayet' es el nombre con el que la canaria tiene registrada en el móvil a la cuidadora, algo que ha indignado a su comunidad de Instagram, pues lo han considerado racista y ofensivo.

"Alucinante el valor que le da a otro ser humano que encima cuidaba a su hijo", expresa un seguidor en una de sus últimas publicaciones, "Feliz va a estar en Filipinas lejos de la 'Señora'. No sé en qué mundo vives, y qué necesidad de compartir esto que te deja tan mal", alega otro.

Carla Barber no ha querido pasar por alto este aluvión de críticas y ha expuesto su defensa: "Hasta los mismísimos de que haya gente capaz de criticarlo todo. El nombre fue el que me pasaron cuando me mandaron su teléfono hace dos años y así se quedó. Compraros una vida ya de vez y dejadnos a las personas buenas en paz".

Defensa de Carla Barber ante las críticas. INSTAGRAM

Para reforzar su respuesta, la doctora ha compartido el nombre con el que tiene guardada a su hermana. "Nombre descriptivo, como en su momento le pongo a todo el mundo", comenta, dejando ver que la tiene agregada como 'Claudia Hermana'.