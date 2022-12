Carla Barber responde con contundencia a las críticas por acudir a una boda con un abrigo de visón y mostrar un cochinillo envasado

La doctora Carla Barber, especializada en retoques estéticos y exconcursante de Supervivientes, se ha visto en un muy corto espacio de tiempo en medio dos huracanes de críticas, provenientes de sectores animalistas, que criticaron dos de sus publicaciones.

Por un lado, la doctora subió unas imágenes de una boda a la que acudió y en la que lucía un vestido y un abrigo que usaban pelo de animal, de zorro y visón, algo que algunos usuarios criticaron con comentarios del tipo "llevar pieles a estas alturas habla muy mal de la calidad humana" o "que se sigan usando pieles de visón me parece una vergüenza".

Ya a esos comentarios Barber respondía sin dar un solo paso atrás: "Hay gente muy cansina. Las pieles son reutilizadas, pero vamos que no voy a perder energía en esto".

"Así como el único abrigo de piel (visón) que tengo era de mi abuela y lo uso cada navidad. Hace años lo saqué y me cayó la del pulpo", añadía en un mensaje de stories de Instagram, cansada de que le critiquen por el mismo asunto.

Pero poco después Carla Barber también publicaba algunos platos preparados que acababa de recibir y que está probando para confeccionar el menú de Navidad en su casa. Entre ellos había paletillas de cordero y un cochinillo por mitades, envasado al vacío. Esto también pareció molestar a algunos usuarios y la cirujana se vio de nuevo forzada a responder.

Para Barber, comer carne y mostrar de dónde proviene ésta es algo natural y debería ser respetado. En su caso es además algo que vivió desde la infancia y dejaba claro su respeto por los animales, lo que no es incompatible. "Mi abuela le ayudaba en el campo, al tiempo que criaba cerdos, entre otros quehaceres", contaba Barber.

"Crecimos disfrutando del pueblo y sus costumbres [...] que permitían desde hace centenares de años a familias enteras subsistir y alimentarse". "Mis abuelos, mi padre y mis tíos hacían la matanza en casa. Mis hermanos y yo hemos comido morcilla, chorizo, oreja, lengua... entre otras partes del cerdo", rememoraba Barber.

Y de ahí la doctora pasaba a responder a quienes no respetan su forma de vivir. "Me criaron de manera humilde, valorando el esfuerzo [...] aprendí a no malgastar, a no querer aparentar", hacía ver, a la par que ponía de manifiesto que eso "se llama tener valores, algo que cada vez escasea más y de lo que muchos que hay por aquí carecen".

Carla Barber seguía dirigiéndose a sus 'haters': "Si te molesta que ahora pueda viajar en bussines, no entiendes que gaste mi dinero en buenos hoteles los pocos días que tengo de vacaciones, vaya a la boda de una amiga con un abrigo de piel reciclado y prestado y me gusta comer carne...".

Así, la cirujana daba un consejo a esos críticos: "Decidle a vuestros hijos que se queden en casa y no se esfuercen porque no os parece bien que el día de mañana disfruten de una vida de más lujo que la que has podido darle tú".

"Todo lo malo que ve y oye, las críticas gratuitas, las faltas de respeto, los insultos y los ataques... por desgracia probablemente los repetirá", decía sobre los niños que pueden ver las críticas que le habían hecho a ella.