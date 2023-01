La emotiva dedicatoria de Fran Perea dirigida a su fallecido padre: "Me muero cada segundo pensando que no puedo compartirlo contigo"

El pasado miércoles, Fran Perea dio a conocer, a través de sus redes sociales, que atravesaba unos de los peores momentos de su vida tras perder a su padre, José Joaquín Perea. El padre del actor era muy conocido en Málaga, su provincia natal, por su trayectoria política y por haber sido presidente de la ONG Liga Malagueña de la Cultura y la Educación.

El que fuera Marcos en la serie Los Serrano ha publicado un profundo mensaje en Instagram en el que rememora muchos de los momentos vividos junto a su padre.

"Tú en Asilah, mientras las vecinas y nosotros te cantábamos el cumple. Tú y yo haciendo el ganso, que siempre se nos dio bien (‘Canito, hijo mío’, ‘Pater et magister’). Tú con mamá en nuestros paseos de la última etapa, a los pies del Teatro Romano de Málaga, donde me llevabas a soñar. Tú, con Maite y conmigo, en Maro, abriendo nuestro mundo al mar. Tú con tu hermano querido, Fran, el Cuqui, de risas, muchas risas. Tú estas navidades, enseñando historia a tus nietos, sobre el meteorito que cayó del cielo. Tú, con Quique, acompañándolo a la estación, siempre viajando, siempre hacia Ítaca, Ulises. Tú y mamá, posando para Victoria, enseñándola a amar. Tú y nosotros, en Motril, aquella comida tan rica, faltaba ya Cuca, y la llevábamos en el corazón. Tú, mamá, Tito y yo en nuestra ultima foto juntos, hace apenas dos semanas". Y, junto a sus palabras, una imagen por cada momento descrito.

"Y ahora nosotros sin ti. No sé cómo se hace, te lo juro", proseguía en el escrito el artista, quien sabe que el tiempo cura todo, sin embargo se hace duro el camino hasta que se aprende a convivir con el dolor y la ausencia. "Me muero cada segundo pensando que no puedo compartirlo contigo".

No cabe duda que el actor siempre ha sentido (y sentirá) una gran admiración y un gran orgullo por José Joaquín. "Papá, has sido una persona excepcional y yo he tenido la suerte inmensa de nacer de ti y junto a ti caminar gran parte de mi vida", expresó

El músico también ha agradecido el apoyo que ha estado recibiendo en estos momentos tan difíciles para él y su familia. "Estamos desbordados por el cariño de la gente. Miles de mensajes de personas que se cruzaron en tu vida y pudieron apreciar la maravilla de tu ser. Desde aquí agradezco esos mensajes y me encantaría poder leértelos y tomarnos una cerveza juntos y que luego comentemos y me cuentes alguna anécdota, historia o simplemente, nos quedemos en silencio. Contemplando nuestra suerte". Las emotivas palabras de Fran Perea finalizaban con un "te quiero siempre".