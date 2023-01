María Pombo recuerda la filtración de su embarazo en 'La Resistencia': "Me arrepiento tanto de ese día"

La entrevista de María Pombo en La Resistencia el pasado mes de noviembre es una de las más recordadas del programa, y no por la entrada de la influencer con el himno de España de fondo o las respuestas que dio al presentador, sino porque fue el comienzo de los rumores de su segundo embarazo, que ahora ella misma ha confirmado.

Broncano le dijo entonces a la invitada que mostrara la galería de su móvil y ella aceptó gustosamente, pues no tenía nada que esconder. Sin embargo, entre muchas fotos de su hijo Martín, de ropa y de restaurantes, algunos espectadores repararon en una imagen mucho más llamativa: la de un test de embarazo.

La instagrammer apenas se pronunció sobre aquello, pero, tras confirmar que Pablo Castellano y ella iban a ser padres por segunda vez, este miércoles ha hecho un directo en el que ha recordado lo sucedido en el programa de Movistar+.

"Sé que era un secreto a voces, que lo sabía muchísima gente y que es un tema que da para hablar, porque fui yo la que lo filtré sin querer y me arrepiento tanto, tanto, tanto de ese día", comentó María Pombo en Instagram. Y es que la madrileña lleva tres meses embarazada, por lo que ya lo estaba cuando acudió al programa en noviembre.

"Yo fui a La Resistencia, que es el día de mi vida del que más me arrepiento del mundo", continuó. "Me dijeron de conectar el móvil y yo realmente no tengo nada interesante. Son fotos de looks, mil fotos de Martín, mil fotos de comida, así que dije: 'bueno, sin problema'. Y era tan reciente lo del test que se me olvidó, sinceramente. Se me olvidó hasta que le hice una foto".

"Entonces conecté el móvil y, viendo las fotos, salió. Yo ahí no me enteré y me fui a dormir tan tranquila", aseguró. "Y a la mañana siguiente, de repente, mis amigas me empezaron a decir 'me fastidia un montón, me da mucha pena haberme enterado así'".

"Empezaron a llamarme mi abuela, mis tías. Yo solo se lo había dicho a mis hermanas, mis padres y a muy poca gente más", añadió.

María Pombo da las gracias a sus seguidores

"Muchísimas gracias a los que lo sabíais y me habéis respetado sin decirme nada, y a los que me habéis respetado y me habéis enviado mensajes con muchísimo cariño... de verdad, los necesitaba muchísimo", agradeció.

"Estoy muy orgullosa de mí, de haber sabido gestionar el contarlo sin ninguna presión y ya sabiendo que todo el mundo lo sabía y que me estaban poniendo una presión encima muy grande", comentó. "He sabido gestionar mis emociones y decirlo cuando yo he estado preparada".

"Es la noticia de nuestras vidas, se multiplica el amor y estamos completamente felices y esperando con muchísimas ganas a este hermanito para Martín", añadió.