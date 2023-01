María Pombo da detalles sobre su mudanza a su nuevo hogar: "Están llevando muebles nuevos"

La influencer María Pombo y su marido, Pablo Castellano, han abandonado la que fuera su antigua casa y se han embarcado en un nuevo proyecto. La youtuber ha compartido varios vídeos en su cuenta de Instagram en los que detalla la mudanza a su nuevo hogar.

La pareja ha ido documentando en la red social todos el proceso desde cómo iba avanzando la obra, sus inconvenientes hasta, ahora, su traslado. Pombo empezó relatando que "hacía mucho que no veía un armario tan ordenado" junto a la imagen de un guardarropas vacío.

Posteriormente, admitía que tenía mucho que hacer, pero que no podía avanzar ya que todas sus pertenencias se encontraban "en un guardamuebles y hasta el jueves o viernes" no las trasladaban al nuevo hogar.

'Story' de María Pombo. INSTAGRAM

"Lo que hay en mi casa ahora es una maleta de cada uno con nuestras pertenencias, un sillón y una mesa", comentó y añadió: "Están llevando muebles nuevos" a la nueva casa.

Aunque todavía falta por ver el resultado final, María muestra una alegría por cada rincón de su casa. Lo que sí añorará la influencer será vivir cerca de sus hermanas y de Frubis. Tal y como ella expresó: "Alejarme de ellas e irme del barrio es lo que más me está costando y me intento autoconvencer cadadía de que voy a estar bien y no lo voy a echar tanto de menos".