María Pombo, sobre los rumores de su segundo embarazo: "Será un tema personal hasta que se pueda hablar"

El descuido que María Pombo sufrió en La resistencia sigue dando que hablar. Y es que, cuando la influencer mostró la galería de su móvil a David Broncano, dejó ver de forma inconsciente unas imágenes que daban a entender que podría estar embarazada. Sus seguidores siguen preguntándose cuál es la realidad, pero la joven es cauta en sus palabras.

La menor de las hermanas Pombo ha asegurado este jueves a los medios de comunicación que no piensa dar declaraciones sobre el error que cometió en el programa televisivo. Así lo han recogido los periodistas de Europa press, ante los que se ha mostrado visiblemente seria.

"Es que no voy a hablar. Lo he dicho muchísimas veces. No tengo nada que decir. Yo lo cuento todo siempre, pero los temas personales tienen que serlo hasta que se pueda hablar", ha expresado.

Aunque no se veían muy nítidas, en las fotografías se distinguía una imagen en la que Pombo salía haciéndose una foto en el espejo enseñando la tripa, y otra en la que se había un test de embarazo. Además, se observaban varios selfies con caras de sorpresa".

En la pantalla principal de su teléfono se podía ver, además, una aplicación llamada Embarazo. Por lo que todo apuntaba a que estaría utilizándola para controlar los primeros síntomas y semanas de gestación