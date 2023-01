Belén Esteban deja en evidencia a Kiko Hernández en pleno directo: "Todos habéis hablado mal de la familia Campos" 

Belén Esteban ha sido una de las protagonistas de la emisión de Sálvame de este miércoles. La colaboradora se conectaba en directo desde Paracuellos del Jarama (Madrid) con plató y se enfrentó a las críticas de Jorge Javier Vázquez por no haberle apoyado públicamente ante su presunto despido. Por su parte, ella también reprochó duramente los comentarios de Kiko Hernández sobre la familia Campos.

"Bienvenida a mi programa, Belén", fueron las palabras con las que el presentador del programa recibió a la colaboradora, un tono algo sarcástico para mostrar el descontento que tenía con ella. "Estoy muy contenta de tus vacaciones, sé que te lo has pasado muy bien", contestó la madrileña, quien además hizo hincapié en que no era solo su programa sino también de ella.

El autor de Antes del olvido confesó que tenía una espinita y que si no lo decía, reventaba. "Hemos estado juntos en los buenos y en los malos momentos... Toda España pendiente de mi despido y no me has enviado un mensaje para ver cómo estaba viviendo yo este acontecimiento", terminó por decir Vázquez.

Belén dejó claro que ella sabía desde el principio que todo lo de su despido era falso. "Yo, si sé que es verdad lo que estaban diciendo, sabes que me falta tiempo para ir contigo. Pero sabía que era mentira y yo quería que disfrutaras de tus vacaciones en México como lo has hecho", concluyó la colaboradora.

Para Jorge Javier Vázquez los argumentos de la madrileña no le convencieron del todo y, de hecho, expresó que, en esos momentos, él necesitaba "un mensaje de apoyo".

Poco después, Kiko Hernández se conectó con la colaboradora para hablar del presunto topo de la familia Campos, un tema que no le hizo mucha gracia a Belén. "¿Tú crees que en esos momentos, que sabemos que María Teresa no está pasando un buen momento de salud, es momento de decir esto?", preguntó seriamente a Kiko.

Sin embargo, el que fuera concursante de GH se defendió. "Si yo me entero que tu madre tiene un cuidador y va contando lo más grande y no la trata al 100% ¿Te gustaría que te lo dijera? Cuanto antes se ataje, mejor", expresó Kiko.

Para Belén esto no era justificación y dejó en evidencia al exconcursante al afirmar que él había hablado mal de la familia Campos. "¿Te puedo decir una cosa y no te vas a molestar? Los días que habéis ido a comer, todos habéis hablado mal, tú, Belén, Gustavo y Ainhoa", zanjó. Ante esto, Kiko dijo que no tenía nada que ocultar porque él, la cara que muestra en público es la misma que tiene en privado.