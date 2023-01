Iberdrola es elegida como una de las 25 empresas más sostenibles del mundo, según la nueva edición del Global 100

Iberdrola ha anunciado este miércoles que ha sido seleccionada como una de las primeras 25 compañías del mundo "más sostenibles" a nivel mundial, ocupando el puesto 24 (uno más en comparación con la edición de 2022), según el índice Global 100 Most Sustainable Corporations in the World, que elabora anualmente la publicación Corporate Knights.

Según la energética, la clasificación en Global 100 es una "insignia de honor para la excelencia en sostenibilidad y se ha demostrado que aumenta la confianza de los inversores". El índice Global 100 es "financieramente resiliente", superando "constantemente" el índice de referencia MSCI ACWI desde su creación hace casi diecisiete años.

Iberdrola ha definido a Corporate Knights como una empresa de investigación de medios e inversiones en la que "su confianza se destaca por su incomparable historial en el suministro información, objetivos y análisis ESG (medioambiental, social y gobierno corporativo por sus siglas en inglés)".

Así, permite un "compromiso significativo" con muchas de las corporaciones más influyentes, políticas y tomadores de decisiones en inversión a nivel mundial, llegando a ser "una marca sinónima de sostenibilidad".

Para elaborar el ranking de las 100 empresas más sostenibles del mundo, se analizan más de 8.000 empresas cotizadas, cuyos ingresos superan los 1.000 millones de dólares, y se descartan aquellas que tengan carbón, dificulten las políticas climáticas y provoquen una deforestación extrema con su actividad.

Una vez realizada esta selección, Corporate Knights "analiza indicadores que cubren la gestión de recursos, empleados, gestión financiera, ingresos e inversiones verdes y desempeño con proveedores".