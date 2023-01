Anna Kendrick desvela que congeló embriones con un exnovio que resultó ser "tóxico"

La actriz Anna Kendrick conoce de primera mano lo que es vivir dentro de una relación abusiva. Ella misma lo ha relatado en varias ocasiones no solo de un modo lenitivo, sino por si pudiese ayudar a otras mujeres a darse cuenta de lo que están sufriendo en silencio. Un silencio que casi le cuesta tener hijos con un hombre "tóxico", dado que acaba de confesar que llegaron a congelar embriones.

En su última visita al podcast Armchair Expert, con Monica Padman y Dax Shepard, la intérprete de 37 años ha hablado sobre uno de sus exnovios -sin llegar a decir su nombre- y cómo, antes de separarse tras darse cuenta de que era una persona horrible, se plantearon formar una familia. "Yo estaba con alguien, alguien con quien vivía y casi a todos los efectos, mi esposo. Tuvimos embriones juntos, era el hombre de mi vida", ha confesado Kendrick.

"Y luego, unos seis años después o por ahí, recuerdo haberle dicho a mi hermano, cuando las cosas empezaron a empeorar: 'Estoy viviendo con un extraño'. En plan: 'no entiendo qué está pasando'", ha recordado la protagonista de la saga Dando la nota, que añade que tras eso la situación "empeoró mucho".

Ha detallado Kendrick que cada vez que intentaba hablar con él sobre qué le pasaba por la cabeza y por qué había cambiado tanto, este comenzaba a gritarle hasta que ella acababa "llorando y sollozando hecha un ovillo". De hecho, ha confesado que llegó a creer que su pareja tenía un tumor cerebral para justificar su comportamiento porque así ella sentía "un alivio".

Hasta que en un momento dado él fue a visitarla a un set de rodaje y comenzó a actuar de una forma muy "extraña", por lo que la actriz le volvió a preguntar, confesándole este que tenía sentimientos por otra mujer. "Lo peor de todo fue que lo único en lo que yo pensaba era: 'Por favor, no digas el nombre de la chica'. Y entonces él se puso a hablar todo el tiempo de ella", ha agregado.

Kendrick ha añdido que llegó a culparse a sí misma por el fracaso de su relación y que no podía dejar de pensar en todo lo que había hecho mal: "Si rompíamos o, ya sabes, si él me dejaba básicamente, entonces se confirmaba que es porque soy imposible, que tenía suerte de que incluso hubiese tolerado todas mis mierdas".

Finalmente, le pidió a su agente que no le aceptase más papeles hasta que se recuperase. "Empecé a ver a dos terapeutas a la semana y a tratar de aprender a meditar. Me metí en Al-Anon [una organización de ayuda para amigos y familiares de alcohólicos]. Y todas estas cosas acabaron por ser increíbles en mi vida si se miran a largo plazo, aunque al principio entrara en ellas pensando: 'Necesito que me digan cómo dejar de estar loca'", ha finalizado Anna Kendrick, que asegura que todo ello le ha servido después para "decidir lo que quería y poner límites".