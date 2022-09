Anna Kendrick recuerda su experiencia en una relación abusiva: "Mi cuerpo sigue sintiendo que era culpa mía"

Anna Kendrick ha hablado de su experiencia sobreviviendo a una relación abusiva en una entrevista con People (vía IndieWire). La actriz interpreta ahora a una víctima de abusos en Alice, Darling, el debut en pantalla grande de la directora Mary Nighy, que se estrena en el Festival de Toronto.

Kendrick explica se interesó por el guion, en el que su personaje se ve manipulado y aislado por su pareja (Charlie Carrick), dadas sus similitudes con su propia vida: "Estaba saliendo de una experiencia personal con el abuso emocional y el abuso psicológico", afirma. "Creo que por eso mi representante me lo envió, porque sabía por lo que había pasado. Era algo como 'Esto tiene que ver con todo lo que me has contado".

El guion de Alice, Darling, prosigue la actriz, no se parece al de la mayoría de filmes sobre esa temática. "Sinceramente, he visto muchas películas sobre relaciones abusivas o tóxicas y no se parecían a lo que me estaba pasando a mí", recuerda. "Eso me ayudó en cierto modo a normalizar y minimizar lo que me estaba pasando, porque pensaba: 'Bueno, si estuviera en una relación abusiva, se parecería [a la película]".

"Quería a esa persona y confiaba en ella más que en mí misma", prosigue refiriéndose a una expareja que, según afirma, la acusaba de tener "un sentido distorsionado de la realidad" y de ser "imposible". "Tuve la experiencia única de descubrir que todo lo que yo pensaba que estaba pasando estaba pasando de verdad", señala.

"Mi cuerpo sigue pensando que fue culpa mía", añade Kendrick. "Así que, incluso partiendo de esa base, pese a haber salir de esa relación sabiendo que no estaba loca, es increíble que recuperarme haya sido un desafío tan grande".

La actriz recuerda haber hablado de su experiencia con la directora Mary Nighy, y haber experimentado el rodaje como algo "catártico" y "terapéutico". "No he corrido el peligro de volver a traumatizarme a mí misma, pero, sí, ha sido una experiencia única".