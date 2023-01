Pantomima Full parodia uno de sus vídeos en 'La Resistencia' con la ayuda de Broncano

MOVISTAR PLUS+

El dúo cómico Pantomima Full, formado por Rober Bodegas y Alberto Casado, volvió a visitar este martes a La Resistencia para charlar con Broncano y hacerle una propuesta.

Los tres parodiaron uno de sus famosos videos con el presentador como protagonista, ya que lo que buscaban Bodegas y Casado era una colaboración del conductor del programa de Movistar Plus+ en uno de ellos.

Guardad esta captura, nos será de utilidad. pic.twitter.com/OLacISSzbN — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) January 17, 2023

"Hemos tenido una idea para un vídeo de Pantomima. Hemos pensado una idea graciosa, que lo hiciese David Broncano", explicó Casado ya metido en su papel de la parodia.

"La verdad es que su personaje le pega. Le he escrito para preguntarle, pero vamos... fijo que se apunta", añadió Bodegas. En ese momento, el jienense intervino.

"Me han propuesto hacer un cameo en un vídeo de Pantomima y, la verdad es que me hace mucha ilusión porque son compañeros, soy fan. Les he dicho que lo hacemos, pero que tengo un poco de lío", afirmó Broncano, acompañado por un cartel que decía: 'L.I.O. = Largas Imposible Olvidaos'.

Los cómicos y el presentador continuaron con la representación hasta que dieron paso a Kira Miró, la invitada del día y que acudió para comentar el éxito de Machos Alfa, su serie en Netflix.