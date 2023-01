Gobernar con la ultraderecha tiene sus cosas. Como en la vida, hay líneas rojas que no deberían cruzarse y, sobre todo, hay o debería haber valores éticos irrenunciables para cualquier demócrata. No todo es válido. Desgraciadamente, vemos, en todo el mundo, que lo que nos parecía garantizado no lo está. Me refiero a la democracia, por ejemplo.

Los intentos de golpes de Estado que hubo primero en Estados Unidos y después en Brasil deberían bastar para ponernos en guardia. La situación es grave. La democracia liberal está hoy amenazada. Y si esto pasa con el sistema político que más bienestar nos ha dado, también pasa con los derechos que se consiguieron después de muchos años de lucha.

Una pregunta: ¿Saben desde cuándo pueden votar las mujeres de origen afroamericano en Estados Unidos? ¡Desde 1967! Es decir, desde hace 4 días.

Si hablamos del aborto, ya saben lo que ha pasado también en Estados Unidos. Su Tribunal Supremo abolió la ley que protege el derecho al aborto, vigente desde 1973. Ahora, serán los Estados individualmente los que determinen el derecho a interrumpir el embarazo.

En España, por ejemplo, el aborto es legal desde 1985, según la ley conocida como Ley de Supuestos. La norma contemplaba una serie de supuestos o justificaciones que permitían a la mujer acceder a este derecho, pero no de forma libre y voluntaria.

En 2010, se amplió el alcance de la norma con la llamada Ley de Plazos. Con esta ley, el aborto en España es libre durante las primeras 14 semanas del embarazo. Esto es así en toda España, en todas y cada una de sus Comunidades Autónomas. Y así continuará siendo mientras haya la mayoría necesaria para garantizarlo.

La ultraderecha permitió al Partido Popular conservar el poder en Castilla y León y ahora les exige modificar de facto la ley del aborto, para lo que no tienen competencias. Feijóo ha necesitado 5 días para reconocerlo.