Santiago Segura niega haber escrito varios polémicos tuits sobre Vox y Podemos que se han hecho virales

Santiago Segura tiene más de 3,2 millones de seguidores en Twitter y este lunes ha asegurado que alguien ha hackeado su cuenta para escribir dos tuits sobre Vox y Podemos que han acabado haciéndose virales y que además han desatado las críticas contra el director de cine. Él mismo sostuvo que ese presunto hackeo se ha dado a lo largo de todo el día.

“Yo creo que te ha bloqueado porque le has insultado. Lo cual me parece lógico no, mamarracha?”, responde por ejemplo a una usuaria que denuncia que el diputado de Vox Javier Ortega Smith le había bloqueado.

"Algunas costumbres, la chusma, no las perdéis. Te debe extrañar que alguien madrugue siendo podemita, no? Alguien tiene que trabajar para vuestras paguitas”, es otro de los mensajes, esta vez atacando a la izquierda y más en concreto a cargos de Podemos.

Más tarde Segura ha tenido que desmentir lo sucedido. “Obviamente yo no he escrito eso, en cuanto lo he visto lo he borrado, por supuesto. Y he cambiado todas las claves de mi cuenta. Es demencial”, respondió a esta misma usuaria. "Pues me gustaría saberlo. Alguien con muy mala uva, imagino", apuntó cuando se le preguntó también sobre quién había escito esos mensajes.