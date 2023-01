Tenemos que hablar de los móviles

Tenemos que hablar de la otra pandemia, la de nuestra adicción a los terminales móviles. No es solo un asunto de adolescentes que piensan que el fin del mundo se acerca si se les acaba la batería del teléfono sin tener un cargador a mano. Casi todos vivimos conectados a las aplicaciones que nos hemos descargado de las tiendas de Google y de Apple y que nos invitan a entrar y no salir de Twitter, Instagram, Tik Tok o lo que toque por el miedo a perdernos algo, como si no ver el último meme o leer el último zasca nos convirtiera en los parias de nuestra tribu.

Las plataformas se han convertido en las empresas más cotizadas de la sociedad del conocimiento gracias al uso de técnicas psicológicas de persuasión propias de las máquinas tragaperras. Ganan dinero colocándonos anuncios de publicidad programática en nuestros móviles y necesitan absorber toda nuestra atención y saber todos nuestros datos personales para que la máquina de generar ingresos siga funcionando, aunque sea a costa de convertirnos en obsesos de los bailes virales y consumidores acríticos de discursos sectarios o de fotos vanidosas.

Esto de hoy no es el lamento de un cincuentón analógico que no entiende los nuevos tiempos. Me encantan las redes, pero lo que no soporto es que nos vendan como una panacea libertaria esta oferta al por mayor de opio interactivo. Y menos aún que nos traten como a yonquis de banda ancha.

Esta adicción nos va a traer consecuencias muy graves. No es ya solo que no seamos capaces de leer artículos largos o libros o ver una película sin echarle un vistazo al teléfono; es que no somos capaces de atender a casi nada. Y menos aún de filtrar qué es importante y qué no lo es. Y esto, ya lo veréis, lo vamos a pagar.