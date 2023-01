María Escarmiento habla de sus proyectos para 2023: "Mi disco está terminado, pero no me sentiré aliviada hasta que lo publique"

María Escarmiento ha sido la primera invitada del año en #UnaCañaCon. La que fuera concursante de Operación Triunfo 2018 ha acudido al programa de Carolina Iglesias para hablar sobre cómo va a afrontar el año profesionalmente.

Entre sus proyectos se encuentra el lanzamiento de su primer álbum, Cosa de brujas. "Empecé a preparar el disco en noviembre de 2021. Está terminado, pero no me sentiré aliviada hasta el momento que lo publique, porque todavía quedan bastantes cosas por hacer", asegura la cantante.

Este disco, como ya anunció en sus redes sociales hace una semana, verá la luz el próximo 3 de febrero. Un mes después comienza la gira donde lo presentará y es por ello que la artista ha explicado cómo tendrá que afrontar esta nueva aventura.

"Me ahogaré después de cada concierto. Igual debería solucionarlo y hacer algo de deporte o cardio de cara a la gira", comenta con tono jocoso en el talk show.

Por último, María ha querido reflexionar acerca de lo que ha supuesto la fama para ella desde darse a conocer en Operación Triunfo: "Nunca he buscado mi nombre en Internet para ver qué dicen. Absolutamente, ni una vez y ni lo haré. Me da pavor lo que me pueda encontrar. Jamás me metería por miedo a ver algo y que me estropee el día".