Putin, furioso por la falta de aviones, humilla en público a un ministro por "hacer el tonto"

El presidente ruso, Vladimir Putin, no está satisfecho con el desarrollo de la guerra en Ucrania y escenificó ese enfado durante una videoconferencia con sus ministros que fue retransmitida por la televisión estatal de Rusia.

Durante ese mensaje televisado, Putin no dudó en reprender públicamente a su ministro de Industria, Denis Manturov, que también es viceprimer ministro y uno de sus hombres de confianza en el Kremlin. Manturov es el máximo responsable de supervisar la industria armamentística del país y los flujos de suministro de material a las tropas, tareas que no tienen demasiado contento al líder ruso.

Así se lo hizo saber ante la opinión pública del país al recriminarle la lentitud a la hora de cumplir los contratos en la industria aeronáutica, tanto para la aviación civil como militar.

"¡Demasiado! Están tardando demasiado. Le pido que agilicen el trabajo", le dice Putin a Manturov en referencia a los contratos de aviones en la industria. Cuando el ministro trata de justificar los retrasos, el presidente ruso, papeles en mano, le acusa de "hacer el tonto" y poner excusas.

Russian aviation industry didn't receive a single contract to produce a passenger plane in 2022. pic.twitter.com/9xwHYTBC3X — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 11, 2023

"Los directores me han dicho que no hay contratos en las empresas. ¿Por qué estás haciendo el tonto? Estoy preguntando cuándo se firmarán los contratos", le espeta un molesto Putin.

En otro momento de esa videoconferencia, Manturov promete más ahínco a la hora de acelerar los procesos, pero Putin exige plazos concretos: "No, no trates de hacerlo lo mejor que puedas. Hazlo dentro de un mes. ¿No entiendes la situación en la que estamos? Tiene que hacerse en un mes, no más tarde".

Posteriormente, en rueda de prensa, el portavoz del Kremlin, Dymitir Peskov, fue preguntado por las diferencias entre Putin y Maturov, cuestión que quiso zanjar sin polémicas asegurando que el presidente "no tiene quejas importantes sobre el trabajo de Manturov".