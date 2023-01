Lisa Marie Presley, ingresada de urgencia tras sufrir un paro cardiaco

Lisa Marie Presley, la hija de Elvis Presley, ha sido ingresada de urgencia este jueves en un hospital después de que el equipo médico de emergencias haya atendido en su domicilio por un paro cardiaco, según ha informado el portal de noticias TMZ.

Tras recibir el aviso sobre el estado de la cantante, de 54 años, los médicos le han realizado la reanimación cardiopulmonar en su casa en Calabasas (Los Ángeles, EE UU) y, tras estabilizarla, la han trasladado rápidamente al centro hospitalario, según han contado fuentes cercanas a la artista al medio estadounidense.

La cantante ha recuperado el pulso poco antes de que llegar al hospital, donde sigue ingresada y en observación, a la espera de conocerse un diagnóstico.

La artista acudió el pasado martes a la entrega de los Globos de Oro, en Beverly Hills, donde el actor Austin Butler recogió un galardón por interpretar al astro del rock and roll en la película Elvis.

En la gala, la cantante y su madre, Priscilla Presley, se dejaron ver celebrando la noticia y posando ante las cámaras junto a Butler.

La compositora es la única hija de Elvis Presley, y es madre de cuatro hijos, entre ellos, la actriz y cineasta estadounidense Riley Keough.

Al igual que su progenitor, Lisa Marie Presley es una amante de la música. En 2003 publicó su primer álbum, To Whom it May Concern. Después llegaron dos discos más. El último, en el año 2012.