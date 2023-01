No corren buenos tiempos para las finanzas de los hogares. La invasión rusa de Ucrania ha trastocado la economía mundial, ha disparado la inflación a niveles no vistos en casi 40 años y ha llevado a los mercados financieros internacionales a cerrar su peor año desde aquel fatídico 2008. La riqueza de las familias españolas no es ajena al seísmo y empieza a notar las consecuencias. Según la estadística de las cuentas financieras de la economía española, publicada este miércoles por el Banco de España, los hogares han perdido un 2% de su riqueza financiera en los tres meses que separan junio de septiembre de 2022. Dicho de otro modo: se han evaporado 53.431 millones de euros del valor acumulado que tienen en depósitos, acciones, planes de pensiones, seguros...

Unas pérdidas en un corto periodo de tiempo que no tienen precedentes desde marzo de 2020 y que se han visto amortiguadas por la reducción de la deuda acumulada por las familias. El pasivo de los hogares se redujo en 13.220 millones en el tercer trimestre, lo que deja un balance neto de pérdidas de 40.210 millones de euros en total.

Las razones fundamentales de este golpe a las finanzas se explican por los malos resultados de los mercados financieros nacionales e internacionales, especialmente en la segunda mitad del año pasado. Prueba de ello es que casi dos de cada tres euros de la pérdida de riqueza bruta (un 65%) se debió al menor valor acumulado en acciones (16.006 millones menos), en seguros y fondos de pensiones (12.606 millones) y fondos de inversión (5.974 millones). Una parte minoritaria de la pérdida correspondió a los depósitos y efectivo -el vehículo de ahorro más común en España-, cuyo valor se redujo en 3.331 millones. Y los 15.513 millones restante que se evaporaron procedían de otros activos, de los cuales el Banco de España no aporta más detalle.

Sin embargo, la foto general que dibujan los datos de septiembre no es muy diferente a la de ese mismo mes en 2021. En términos interanuales, la destrucción de riqueza es del 0,5% (alrededor de 13.000 millones). La razón, señala el supervisor bancario, es que se produjo "una revalorización negativa" de los activos "que compensó la adquisición neta de activos financieros, concentrada en depósitos y, en menor medida, en participaciones en el capital". Es decir, que aunque la cantidad invertida por los hogares aumentó, la devaluación global de los activos fue superior a ese aumento.

El hecho de que los activos evaporados estén muy vinculados a los mercados internacionales de inversión refleja también que la destrucción de ahorro no ha afectado a todos por igual. Según datos del propio Banco de España, los hogares más ricos tienen alrededor del 15% de su dinero invertido en bolsa, frente apenas el 3% de la población en general. Por ello, es previsible que el impacto se haya concentrado en las rentas más altas, que son también las que más ahorro acumularon durante la pandemia.

Además, hay que tener en cuenta que a estas pérdidas de riqueza se suma el efecto de la inflación. No solo es que el valor bruto de los activos financieros de los españoles se haya reducido, sino que la cantidad de bienes y servicios que ahora pueden consumir si recuperasen ese ahorro es menor por el efecto de la subida de precios.

