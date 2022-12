El Banco de España descarta que el ahorro pandémico de las familias vaya a impulsar la economía

El Banco de España no cree que la importante bolsa de ahorros que los hogares españoles acumularon durante la primera fase de la pandemia, en la que sus posibilidades de gasto se vieron muy limitadas, haya tenido (ni vaya a tener) un efecto importante sobre la actividad económica. Así se desprende de un breve informe publicado este lunes por el supervisor bancario en el que desgrana el impacto que ha tenido este ahorro acumulado, que llegó a superar los 43.500 millones de euros, sobre el consumo.

La institución que dirige Pablo Hernández de Cos se propone con este trabajo arrojar algo de luz a la incertidumbre sobre en qué medida y a qué ritmo las familias han tirado de sus ahorros pandémicos para sostener o impulsar su gasto. Algo que ha sido "una de las principales fuentes de incertidumbre a la hora de valorar el grado de dinamismo que podría exhibir el consumo agregado en nuestro país", señalan. No en vano, la mayoría de analistas institucionales -entre ellos, el propio Banco de España- llevan meses señalando que el ritmo al que se vacía esa balsa de ahorro podría tener efectos importantes sobre el consumo, uno de los motores de la recuperación económica.

Así, el documento trata de dar respuesta a dos preguntas: en qué medida el ahorro acumulado durante la pandemia ha impulsado el consumo en los últimos trimestres. Y, en segundo lugar, qué podemos esperar de cara a los próximos meses, plagados de incertidumbre. La respuesta a ambas apunta en la misma dirección: el efecto de esta 'hucha pandémica' sobre el consumo ha sido muy discreto.

En primer lugar, porque los hogares que están tirando de ese ahorro acumulado durante el primer año de pandemia son muy pocos. Según el Banco de España, solo el 15% de las familias que acumularon fondos durante la pandemia ha "desahorrado". Y, si bien es cierto que estos hogares han consumido más que quienes no han roto la hucha, "no ha tenido un impulso muy significativo" sobre el gasto total. Es decir, que el desembolso del ahorro acumulado, al que se fía aún una parte de la recuperación en el consumo, no está teniendo apenas efecto en la demanda.

A la vista de este comportamiento, el supervisor descarta que el ahorro embalsado vaya a tirar de la economía también en los próximos meses. "No cabría esperar que el exceso de ahorro acumulado durante la pandemia, cuyo valor en términos reales ya se habría reducido de forma apreciable en los últimos meses debido al incremento de los precios, vaya a proporcionar un impulso muy significativo al consumo agregado de los hogares en los próximos trimestres", arguyen.

En este sentido, el informe señala que hay varios motivos para desconfiar de que las familias vayan a romper la hucha para consumir más. En primer lugar, porque el 60% de ese ahorro acumulado se concentra en rentas altas, que son menos propensas a consumir. Además, la gran incertidumbre económica actual, con una guerra a las puertas de Europa, ha disparado el ahorro precautorio, señala el supervisor. Y, finalmente, el aumento de los costes financieros tras las fuertes subidas de tipos de interés aplicadas por el BCE este año pueden hacer que parte de ese ahorro se destine a reducir deuda. Por ejemplo, los hogares que tengan contratadas hipotecas a tipo variable que hayan visto dispararse su cuota por el alza del euríbor pueden estar dedicando ese ahorro a amortizar su deuda para pagar menos intereses.

Habida cuenta de lo anterior, el Banco de España concluye que el ahorro embalsado está teniendo un "impacto relativamente modesto" sobre la evolución del consumo. Por lo que "no cabría esperar que vaya a proporcionar un impulso muy significativo al gasto de las familias".

La bolsa empieza a romperse

Los últimos datos sobre ahorros que los españoles tienen acumulados en depósitos bancarios -la fórmula más frecuente de ahorrar en España- apuntan a que esa bolsa acumulada durante la pandemia está empezando a vaciarse tras varios meses de elevada inflación.

Los últimos datos, correspondientes a octubre, apuntan a que las familias españolas retiraron 5.503 millones de euros de sus depósitos. Una cifra sin precedentes desde julio de 2019 y que no se veía para un mes de octubre desde 2014. Se trata del tercer mes consecutivo en el que las familias disminuyen sus ahorros en depósitos, una racha que no se veía en este segmento de la economía desde el año 2016. En todo caso, las familias acumulan aún 987.000 millones de euros en depósitos, un 16% más que lo que tenían en febrero de 2020.