Ibai Llanos habla sobre la polémica de los fichajes de KOI, tras descartar a los candidatos que presentó en 2022: "Lo he pasado muy mal"

Ibai Llanos ha vuelto a mostrarse muy triste después de que KOI, su equipo de eSports con Gerard Piqué, protagonizase otra polémica este pasado lunes 9 de enero. Tras ser muy criticados por el proceso de selección de nuevos creadores de contenido, ahora muchos se han enfadado por la manera en la que han rechazado a los elegidos.

El pasado mes de diciembre anunciaron que habían cogido a pequeños streamers para formar parte del grupo de creación de contenido de KOI y darles así visibilidad. Sin embargo, enseguida se destapó que uno de ellos, Ajromantto, no encajaba exactamente con los principios del equipo, ya que se había dedicado a insultar a otros youtubers o hablar mal de ellos.

Entonces, quedó en el aire el futuro de Isawelaa y KURO, los otros dos seleccionados, que no habían formado parte de la polémica. Hasta ahora, ya que ambos han confirmado, algo enfadados, que han decidido no contratarles.

No es justo que el error de una persona nos salpique a los demás y me nieguen la oportunidad que había conseguido por mí misma.



Y lo digo de corazón, con rabia y tristeza, no es justo.



Ni para mi, ni para nadie.



A mí esto me ha terminado de apagar. — isabela (@isawelaa) January 9, 2023

"No estoy en KOI. Es una decisión que me han comunicado hoy. Me abruman las emociones de tristeza y rabia, pero sobre todo de decepción", ha escrito Isaweela en su Twitter. "No es justo que el error de una persona nos salpique a los demás y me nieguen la oportunidad que había conseguido por mí misma".

Kuro, por su parte, quiso mostrarse más positivo, comentando que estaba contento al menos "de haber pasado un proceso tan complicado". No obstante, ahí está la clave. La manera de seleccionar a los streamers no fue la ideal y eso ha sido un gran quebradero de cabeza para Llanos.

El vasco ha vuelto a hablar en directo del problema, asegurando que era difícil revisar todas las candidaturas, más de 10.000, y que el proceso fuera justo. "Hemos decidido que nadie de este proceso entre en KOI, porque este proceso de selección ha sido un desastre", ha comentado.

"Se ha hecho con prisas y mal", ha confesado, frustrado. "Yo pensé en varias ideas y he estado varias semanas intentando pensar como solucionar esto. Lo he pasado fatal".

Parece que lo volverán a intentar, pero, de momento, están centrados en presentar a los streamers más conocidos que han elegido para que vivan en una nueva casa KOI y creen desde allí contenido: Shiro, Maylén, Skain y Pau Senpai.

Hoy en KOI Inmuebles: Una mansión de lujo valorada en 85 millones. pic.twitter.com/b72NKKI8lJ — KOI (@KOI) January 9, 2023

El anuncio de esta decisión -que según Ibai se tomó en septiembre- ha levantado asperezas, ya que ha sido el mismo tiempo que se ha sabido el rechazo a los streamers pequeños. Como sea, Llanos espera poder solucionar todos los problemas y volver a intentar con un mejor proceso de selección.