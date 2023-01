Paul McCartney estuvo a punto de ser atropellado mientras recreaba la portada de 'Abbey Road': "El coche no se detuvo"

El cantante y compositor Paul McCartney, miembro de los Beatles rodaba un documental para su hija Mary cuando un día, saliendo del famoso estudio de la calle Abbey decidieron recrear la icónica fotografía de la portada de Abbey Road, en la que salen los Beatles cruzando el paso de peatones frente al edificio.

El documental se llama If These Walls Could Talk (Si estas paredes hablaran) y en él se hace un repaso único y personal a la historia del estudio de grabación y los muchos músicos legendarios que han grabado allí.

Tras su estreno en Reino Unido e Irlanda Mary McCartney contó algunas anécdotas de la grabación, incluido el día en el que casi atropellan a su padre.

El que estuvo a punto de ser un accidente ocurrió cuando salían del estudio y decidieron grabar a McCartney cruzando el icónico paso de peatones, tal como lo hizo en la portada del álbum en 1969 y que ha pasado a la memoria colectiva. "Cruzar, por ese lugar fue muy divertido", dijo Mary a S Magazine.

"Cuando salíamos [del estudio], le dije: 'Te filmaré [en el cruce]', y él se acercó y un coche que pasaba no se detuvo al verle", explicaba la mujer, por lo que hubo un gran susto, aunque afortunadamente no se tuvieron que lamentar daños.

El documental también sirvió para que padre e hija estrecharan lazos y para que Mary aprendiera cosas de las que normalmente McCartney no habla.

El cantante ofreció "consejos" y "anécdotas" sobre el estudio, pero Mary admitió que tuvo que aprender gran parte de la información por primera vez, ya que su familia no hablaba con frecuencia de sus experiencias con los Beatles.