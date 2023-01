El príncipe Harry asegura que su hermano Guillermo se negó a ir a terapia con él: "Decía que me estaban lavando el cerebro"

Entre las muchas revelaciones que ha hecho el príncipe Harry en su libro de memorias, Spare [En la sombra, en español], el cual sale a la venta en todo el mundo este mismo martes 10 de enero, hay una que ha llamado la atención especialmente a la prensa especializada británica: que alguien como el príncipe Guillermo, que hoy en día tan presente tiene en su agenda la salud mental, pensase que su hermano pequeño tenía "lavado el cerebro" por ir a terapia.

Y eso no fue hace tanto. Según explica el más pequeño de los hijos del rey Carlos III y Lady Di, el ahora príncipe de Gales y heredero al trono se puso en contacto con él después de verle en la gala los premios Well Child en el año 2019, pues en ella el marido de Meghan Markle se emocionó en televisión.

La llamada fue para cuestionarle sobre su estado de salud mental, pero explica Harry que no fue una conversación en tono conciliador, sino que aquello dio pie a una discusión y un enfado que les duró cerca de 72 horas y en el que el duque de Sussex llegó a pedirle incluso a su hermano mayor que fuera con él a una de sus sesiones de terapia para demostrarle que no pasaba nada malo. "Será bueno para ti, bueno para nosotros", le dijo Harry, aunque Guillermo se negó.

"Me dijo que yo no estaba bien. Me reiteró nuevamente que necesitaba ayuda, por lo que le recordé que ya estaba asistiendo a terapia", escribe Harry, añadiendo que su hermano le dijo que era un "imprudente" por pensar siquiera en marcharse de la familia real británica.

Tan poco le gustaba a Guillermo la idea de que su hermano fuese a un terapeuta por su salud mental que ni siquiera a día de hoy han cambiado demasiado las cosas. "De hecho, recientemente me llegó a decir que quería acompañarme a una sesión porque sospechaba que me estaban lavando el cerebro", desvela Harry, que admite haberse convertido en "un extraño" para el futuro rey.

"Tras meses de terapia, después de haber trabajado duro para volverme más consciente de mí mismo y más independiente, era un extraño para mi hermano mayor. Ya no podía relacionarse conmigo, tolerar como soy", agrega.

"O tal vez fue solo el estrés de los últimos años -las últimas décadas- finalmente derrumbándose", finaliza el príncipe en sus memorias, donde también reconoce leer ahora antiguas conversaciones con su hermano y pensar "¿Cómo llegamos a esto?".