Manuel Carrasco compone una emotiva canción dedicada a Elena Huelva: "Un ángel que el cielo se ganó"

Elena Huelva falleció el pasado 3 de enero debido al sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer de huesos que le habían diagnosticado a sus 16 años. Durante los cuatro años de su enfermedad, la joven empezó a visibilizarla en sus redes sociales y adquirió mucha popularidad.

Su muerte ha conmocionado a muchos famosos y anónimos, quienes se habían volcado con la sevillana en los últimos años. El cantautor Manuel Carrasco ha compuesto una canción inspirándose en su amiga y confidente Elena Huelva, cuya pérdida todavía le cuesta aceptar. "No he conocido a nadie tan valiente, tan especial y con tanto amor a la vida como tú", expresó en sus redes sociales.

Las canciones transmiten mucho más que las palabras y eso es lo que ha hecho el cantante, quien ha plasmado sus sentimientos en una melodía. En su perfil de Instagram, Manuel Carrasco ha compartido reel de una versión a capela acompañada de su guitarra. El vídeo, que ilustra un cielo de noche en el que se ven estrellas fugaces, ha tenido una gran acogida en la red social, llegando a acumular casi 4 millones de reproducciones y más de 9.000 comentarios.

El padre de Elena Huelva, Manuel Huelva, también le dedicó unas palabras al cantante en la publicación. "Manuel, cuánto bien le has hecho. Tú lo sabes pero me apetece decírtelo. Se le cambiaba la cara y la sonrisa hablando contigo. Cuántos y cuántos kilómetros hemos hecho escuchándote y medio cantándote. Lo cuenta para todo el mundo en su libro, pero nos gustaba recordarlo. La canción no puede ser más tuya, más de ella. Preciosa. Mira que llevo llorando estos cuatro años y estos últimos días más. A veces de pena y a veces, como ahora de emoción sabiendo cómo estará disfrutando escuchándola".

Entre las letras y los compases, se pueden escuchar frases tan emotivas como "si tu supieras, sin tú saberlo fuiste la vela de mi velero", "Puede suceder toda una lección de un ángel que el cielo se ganó", "Que el viento sople y llegue hasta el cielo, te doy las gracias con el son de esta canción" o "Me avergüenzo del tiempo que pierdo en la desgana y el lamento".

"Me emociono... si ella supiera... ojalá la esté escuchando desde su estrella", comentaba Paula Echevarría. "¡Qué bonito, Manuel!", escribía India Martínez. "Elena desde el cielo cerrando los ojos y sonriendo para escucharte, Manuel", expresó Beatriz Luengo.