Tras el primer año sin MasterChef Junior, RTVE ha emitido un especial navideño del talent culinario protagonizado por exaspirantes de la edición de famosos. Y este lunes vivió su final, la cual ganó Anabel Alonso. El duelo entre ella y La Terremoto de Alcorcón estuvo lleno de tensión, pero también de emoción, no solo en las cocinas, sino también en la galería superior.

Entre plato y plato presentado por las concursantes, Florentino Fernández reflexionó sobre lo que el programa significa para él y la ilusión que le hubiera hecho que su madre le hubiera visto concursar en su temporada, la quinta del Celebrity emitida en 2020.

"Mi madre nunca ha tenido sentido del humor. A mí siempre me decía: 'Estás haciendo el tonto siempre. A ver si haces un día un programa serio'", comenzó explicando el humorista a Mario Vaquerizo. "Cuando hice este, terminamos las grabaciones el 2 de agosto y yo no podía decirle nada".

"Ya verás cuando me vea en septiembre, me va a ver serio, bien vestido y sin que me caigan tartas en la cara ni nada", pensó en ese momento él. "Falleció el 10 de agosto de ese mismo año. Nunca lo pudo ver", contó, visiblemente emocionado, a lo que su compañero le respondió: "Ella te ve".

"Estos son cosas muy grandes que tenemos la oportunidad de vivir. Cuando pasas un momento bonito en la vida te acuerdas de tu gente a la que quieres. A mí me gustaría que estuviera mi gente aquí conmigo siendo igual de feliz que soy yo", reflexionó. "Es que no me digas, qué felicidad cocinar en MasterChef con los chefs ahí. Es que es lo más. ¿Cuándo nos vamos a ver en otra como esa? Jamás".