El independentismo quiere dar una muestra de músculo y de unidad en la movilización que ha anunciado para el próximo jueves 19 de enero en protesta por la celebración en Barcelona de la cumbre hispano-francesa entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su homónimo francés, Emmanuel Macron, y a la que asistirán las principales entidades soberanistas y las formaciones ERC y Junts.

Esquerra (ERC) se ha sumado este lunes a la convocatoria del secesionismo, que apoyan las organizaciones independentistas Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural y el Consell de la República. Y con la que este quiere dar una respuesta "unitaria, amplia y abierta" que deje claro "que el independentismo sigue vivo, no ha terminado, que aquí no se ha normalizado nada, y que seguiremos defendiendo la autodeterminación y la amnistía" ante las voces políticas que dan por acabado el procés, ha indicado la secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta.

Esta imagen de unidad es inédita en los últimos tiempos en el seno del secesionismo catalán, habida cuenta de la ruptura ERC-Junts en el Govern y de las dificultades en las negociaciones para cerrar unos presupuestos para este año entre ambas formaciones.

Rrespuesta a los anuncios de "muerte" del ‘procés’

Desde Bélgica, el expresident huido Carles Puigdemont (JxCat) ha llamado a "defender al país ante unos ilusos enterradores" durante la cumbre, que acoge por segunda vez Cataluña desde que estos encuentros bilaterales se empezaron a celebrar en 1987. El también expresident posconvergente Quim Torra ha tachado de "provocación" la cumbre al querer "ofrecer la imagen de una victoria contra los demócratas catalanes que ni se ha producido ni se producirá".

Torra ha llamado claramente a que estas protestas vuelvan a unir al independentismo:"Debemos convertir la provocación del presidente Sánchez en el inicio de un nuevo ciclo de movilización popular" que anime a "recuperar el hilo" que culmine en la proclamación de la república catalana.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, uno de los sentenciados en el juicio del procés e indultado por el Gobierno, ha remarcado la trascendencia para el independentismo de la movilización para "aprovechar" esta cita política que suscitará la atención internacional para que la causa soberanista tenga nuevamente visibilidad en Europa.

"Sánchez quería organizar, junto con Macron, un funeral del procés y le ha salido el tiro por la culata con esta convocatoria unitaria. Este encuentro es un menosprecio hacia la mayoría independentista que hay en el Parlament y también hacia el 80% de catalanes que quiere que el conflicto se solucione con el ejercicio de la autodeterminación", ha declarado el portavoz de JxCat, Josep Rius, al indicar que su partido acudirá el día 19 a las protestas.

Rius ha llamado en rueda de prensa "necio, irresponsable e ignorante" al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que el domingo dada por terminado el procés y asegurar que la tensión que se vivió en Catalunya y España en 2017 con el referéndum ilegal y la declaración unilateral de independencia "es historia".

"El procés no terminará hasta que haya independencia", ha dicho. Ha acusado al mismo tiempo al PSC de querer "enterrar" el procés con la negociación con ERC de los Presupuestos de 2023 pidiendo que no se prosiga con la política exterior del Govern, entre otras exigencias.

En sentido diametralmente opuesto al de Junts, los socialistas catalanes han celebrado que Barcelona sea la sede de la cumbre hispanofrancesa y la han calificado de "oportunidad" para la capital catalana. La portavoz del PSC, Elia Tortolero ha destacado que dentro de este encuentro se firme "el pacto en materia de energía verde que unirá Barcelona con Marsella".

A su vez, Ciudadanos ha llamado "populista" al anuncio de protestas independentistas. "Este ‘reventad, reventad’ nos recuerda a los ‘apretad, apretad’ del pasado", ha declarado la diputada de Cs Anna Grau, recordando las palabras de 2018 del entonces president Torra a los Comités de Defensa de la República (CDR) animando a realizar acciones de boicot.

Posibles abucheos a Aragonès si acude a la cumbre

Esquerra no ha aclarado cual será el nivel de participación del partido del Govern en las protestas y tampoco si hará acto de presencia el president, Pere Aragonès. Y rehuyó posibles abucheos al líder de ERC si acude a la cumbre, como sucedió durante la pasada Diada o en los actos por el quinto aniversario del referéndum ilegal del 1-O.

"No entenderíamos que una convocatoria para recordar al Estado español y al francés que aquí no se ha acabado ningún 'procés' acabe girándose contra el Govern. Eso no debería poder pasar", ha comentado Vilalta.

La primera cita en España desde 2017

El presidente del Gobierno,Pedro Sánchez, anunció en la cumbre euromediterránea de Alicante de diciembre, en la que participó junto a Macron y representantes de otros siete países, la cita hispanofrancesa número 27 sería en Barcelona.

La última se celebró en la localidad francesa de Montauban en marzo de 2021 y la última en España en 2017 en Málaga. En Barcelona está previsto que ambos países firmen el primer Tratado de Amistad y Cooperación.