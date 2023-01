Hace poco más de un mes que salió a la luz el divorcio entre Jessica Bueno y Jota Peleteiro. Después de diez años de relación, cuyo amor selló en 2015 al pasar por el altar, y dos hijos en común, la pareja puso punto y final a su aventura por petición expresa del futbolista, quien ya tiene nueva chica.

Ahora, tras varias semanas en silencio, Jessica Bueno ha hablado para ¡Hola! y se ha pronunciado por primera vez sobre cómo lleva esta nueva etapa, que también está ligada a nuevos proyectos profesionales. Tal y como ha confesado, regresa al mundo de la moda y, además, lanza su propia agencia de organización de eventos.

Y quizá la principal razón es que encuentra en ello el motivo para seguir adelante. "Más que un refugio, trabajar lo encuentro una necesidad. Necesito trabajar, tengo tres hijos y una vida que empieza desde cero. Me siento con fuerzas para hacer libremente lo que verdaderamente me guste y hacerlo por ellos", ha asegurado.

La sevillana está convencida de que "a veces en la vida, suceden cosas inexplicables que, aunque al principio nos dejen en estado de shock, poco a poco hay que ir aceptando como han venido". Por esa razón, Jessica ha decidido afrontar su ruptura desde el principio.

"Nada es inesperado, pero sí que en mi caso la familia era lo más importante. Hubiera luchado, pero, como te digo, hay que respetar y aceptar lo que Dios nos tiene deparado en nuestra vida. Estoy convencida de que todo pasa por un motivo", ha afirmado.

Para fortalecer esa idea de aceptar lo que le viene, Bueno está acudiendo a terapia, tal y como ha desvelado: "Llevo dos meses más o menos y me está ayudando mucho a entender cómo soy y cómo no debería ser. Me he sentido triste, desolada, con sensación de abandono, pero, gracias a mi psicóloga, a mi familia y a todos los miles de mensajes que he recibido desde que se hizo público, empecé a encontrar sentido y la fuerza para ver todo de un modo positivo".

Además, ha querido lanzar un mensaje de agradecimiento "a todas esas mujeres" que le han apoyado en este tiempo, "mujeres que se han sentido identificadas", que le han ayudado a seguir: "Gracias, porque, en gran parte, gracias a eso hoy me siento fuerte y en el camino de ser una mujer plenamente feliz, empoderada e independiente".