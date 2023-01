Recientemente se ha vuelto viral un vídeo de TikTok en el que se comparan dos entrevistas que le realizaron a Taylor Swift en 2012 y 2019, la más modena por Zane Lowe y la más antigua de Ellen DeGeneres. Precisamente contra esta última es contra la que ha cargado Emily Ratajkowski en un comentario que ha dejado en la publicación.

"Esto es una putada. Literalmente le está rogando que se detenga", ha escrito la modelo de 31 años en el post, con lo que ha alcanzado aún mayor repercusión, pues parece que aquel silencio de años contra la famosa presentadora se ha roto desde que The Ellen DeGeneres Show fuese cancelado tras varias denuncias públicas de su actitud despótica y abusiva.

En el clip de 2012 aparece una incómoda Taylor Swift en el famoso sofá de DeGeneres mientras por detrás van apareciendo imágenes de otros artistas famosos como Taylor Lautner, John Mayer, Justin Bieber, Joe Jonas, Ashton Kutcher, Cory Monteith o Justin Timberlake. La conductora del espacio le da una campana para que la haga sonar siempre que aparezca la foto de un hombre con el que haya salido.

Taylor le pide a Ellen que pare todo esto porque quiere conservar "la pizca de dignidad" que aún guarda. "No quiero [hacerlo]. Me van a enviar correos electrónicos cabreados y no quiero recibirlos. ¡Basta, basta! Esto me hace sentir tan mal conmigo misma... Cada vez que vengo aquí me pones a un tipo diferente en la pantalla y, de verdad, me hace replantarme lo que represento como ser humano", señala la artista. Sin embargo, Ellen toma la campana y la hace sonar ella misma.

Años más tarde, en la entrevista con Lowe para su podcast, Swift habló de cómo en sus comienzos se redujo su carrera a los hombres con los que había salido, aunque lo comentó sin mencionar a DeGeneres. "Cuando tenía unos 23 años, la gente me reducía a unas diapositivas de mi vida amorosa y me ponían a hombres con los que me había sentado en una fiesta una vez en mi vida", contó.

"Esa gente decidía que mi trabajo no valía nada, en lugar de una esfuerzo y el oficio que me costaron. Es una forma de tomar a una mujer que está haciendo su trabajo y que tiene éxito al hacerlo y, con ese tipo de acciones, descubrir una forma de minimizar completamente sus cualidades",añadió Swift.

Además de Ratajkowski, otros famosos, como la influencer Tinx, han comentado la publicación, añadiendo que es "increíble" que se dieran estas cosas, que se nota que la cantante está muy molesta o cómo ha de fingir que se lo pasa bien.