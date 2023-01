Olivia Benson, la gata de Taylor Swift, nombrada la tercera mascota más rica del mundo

Taylor Swift no para de batir récords: su último disco, Midnights, se ha convertido en el primer álbum desde los años 80 en vender más vinilos que CDs, en cuanto se inicie su próxima gira, The Eras Tour, se convertirá en milmillonaria... Pero todo ello, sobre todo la parte crematística, afecta y mucho a quienes están a su alrededor. Sean o no de su misma especie.

Olivia Benson, la gata Scottish Fold de la autora de éxitos como All too well, Shake it off o exile, ha alcanzado el tercer puesto en un ranking llamado The Ultimate Pet Rich List que elabora la web especializada en mascotas All About Cats, con un patrimonio actual de 97 millones de dólares, que al cambio casi alcanzan los 92 millones de euros.

"Olivia, mejor amiga y compañera de Taylor Swift, ha encontrado su éxito fuera del mundo de los y las [mascotas] influencers de Instagram. La Scottish Fold ha amasado su fortuna protagonizando junto a su dueña varios de sus vídeos musicales, creando su propia línea de merchandising y ha realizado cameos en multitud de anuncios de gran presupuesto, incluso para Coke Diet [Coca-Cola] o Ned Sneakers", aseguran del animal en la publicación.

La gata, cuyo nombre proviene del personaje que interpretó Mariska Hargitay en la serie Ley y Orden, lleva al lado de la cantante desde 2014 y tiene una "hermana" mayor, Meredith Grey, llamada así por la protaognista de Anatomía de Grey, y un "hermano" pequeño, Benjamin Button, por la película de David Fincher. Todos ellos son Scottish Fold.

Por delante en la lista de All About Cats, Olivia Benson tiene, en segunda posición, a Nala Cat, la gata con mayor número de seguidores en Instagram (casi cuatro millones y medio de fans) y una fortuna de 100 millones de dólares, y, en primera, y en un puesto casi inalcanzable, a Gunther VI, un pastor alemán propiedad de Gunther Corporation y que alcanza los 500 millones de dólares.

Taylor Swift's cat Olivia Benson is the world's third richest pet with an estimated net worth of $97 million, according to a report by All About Cats.

En el cuarto puesto se encuentran, a la vez, Sadie, Sunny, Lauren, Layla y Luke, los perros de Oprah Winfrey; en el quinto, de dueño anónimo, un perro con 25 millones de dóalres llamado j i f f p o m; y en el quinto y sexto puesto Choupette y Pontiac, las mascotas de los fallecidos Karl Lagerfeld y Betty White.