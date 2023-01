Las Navidades más solitarias de Isabel Pantoja: sin la visita de sus hijos y solo acompañada por su hermano Agustín

Desde hace más de un año, Isabel Pantoja está más sola que nunca. Atrás quedaron esas jornadas de alegría y felicidad en Cantora rodeada de sus hijos, familiares y amigos más cercanos. Desde que Kiko Rivera acudió a los platós para contar la verdad sobre la herencia de su padre, todo estalló por los aires y su vida ya no ha vuelto a ser igual.

Como era de esperar, las Navidades no parecen haber sido fáciles para la tonadillera. Isabel ha estado acompañada tan solo por su hermano Agustín, el único que hasta ahora no le ha abandonado nunca para cargar contra ella en la televisión. Eso sí, no ha tenido el placer de disfrutar de ninguno de sus hijos en estos días tan especiales y familiares.

Ni Kiko ni Isa Pantoja, así como sus respectivos hijos, se han pasado por Cantora para disfrutar de la Navidad junto a su madre. Y no es de extrañar puesto que desde hace meses la polémica familiar no ha cesado.

Este es tan solo un episodio más en la ruptura entre Kiko e Isabel, que comenzó cuando él se sentó en Telecinco para contar cómo la tonadillera se habría aprovechado de la herencia de su padre, además de acusarle incluso de "mala madre".

En cuanto a Isa, Pantoja no ve con buenos ojos que la joven trabaje en los medios de comunicación, lo que también ha mermado su relación con ella. La colaboradora de Telecinco no tiene nada fuerte en contra de su madre, pero tan solo espera a que ella dé el paso para la reconciliación definitiva.

La soledad que ha vivido en estas fechas podría llegar a ser determinante para el futuro de Isabel Pantoja. La tonadillera se encuentra centrada en sus proyectos profesionales y está deseando volver a subirse en un escenario y recibir el cariño del público, aunque la distancia con sus hijos cada vez sea más notable.