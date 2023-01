Nacho Palau no ha pasado sus mejores Navidades pues, tras contar en agosto que tenía cáncer de pulmón, también se ha hablado de una posible crisis con su pareja, Cristian Villela. Sin embargo, sí que ha disfrutado de la parte más familiar, pues ha vivido las fiestas junto a su madre, Lola Medina, y sus cuatro hijos.

Después de revelar su diagnóstico, ha contado con el apoyo incondicional de su ex, Miguel Bosé, que se ofreció a ayudarle e hizo que los dos hijos con los que vive en México viajaran para estar con él.

Mientras tanto, ha estado sometiéndose a su tratamiento contra el cáncer de pulmón, enfermedad que también pasó su madre hace tiempo y que le ha dejado secuelas. "Hoy me encuentro un poco fastidiada, no me siento bien, pero sé feliz porque tengo en casa a mis cuatro nietos y a mi hijo. Nacho está bien, va todo para adelante y, en mi caso, también", declara Lola Medina a Pronto.

Sobre su hijo, contó que "ha acabado el tratamiento y le han dicho que la evolución es buena", por lo que espera que este año vaya mejor que el anterior, que "fue terrible".

"Confío en que el 2023 sea mucho mejor. Todo pasa. Lo malo es que el tratamiento te cura, sí, pero las secuelas te matan", añadió. "Es lo que hay, e intentaremos afrontarlo los dos con serenidad".

Además, también ha hablado brevemente sobre la aparente crisis sentimental de Nacho Palau: "Yo en esas cosas no me meto. Lo más importante es que Nacho sea feliz. Cristian decidió pasar las Navidades en su tierra [Chile] con su familia y no sé nada más. Te juro que no pregunto, porque así no me entero de esas cosas y no meto la pata".