Britney Spears explota contra Jamie Lynn por decir que fue duro ser su hermana: "Perdí 15 años de mi vida por mi familia"

Britney Spears se convirtió a finales de la década de los 90 en una de las artistas más famosas del mundo. La fama se hizo extensible a su hermana Jamie Lynn, y entre ambas se están produciendo constantes disputas, con los medios y las redes sociales como campo de batalla.

El último encontronazo se ha propiciado después de que Jamie Lynn, de 31 años, participara en el reality de televisión Special Forces: World's Toughest Test e hiciera confesiones sobre su vida.

"Al crecer, mi hermana se hizo famosa, famosa en todo el mundo, cuando yo era muy joven. Estoy muy orgullosa de ella, la amo hasta la muerte, pero no sé... A veces siento que realmente no tengo nada para mí. Lucho con la autoestima todo el tiempo", dijo Jamie Lynn, entre lágrimas.

La respuesta de su hermana, de 41 años, llegó de una manera tan excéntrica como suele acostumbrar. Britney Spears recurrió a tres publicaciones de Instagram para replicar a su hermana.

En ellas compartió fotos de un hombre dándose un baño helado en un barril, una captura de pantalla de una búsqueda en Google sobre daño en la columna vertebral y una foto del Sol.

En el texto de las fotos, la intérprete de hits como Baby One More Time arremete no solo contra su hermana, sino también contra el resto de su familia, con la que mantuvo una disputa judicial por su propia tutela.

"Me lastimaron y no se hizo nada, excepto que perdí 15 años de mi vida con mi familia siendo dueña de mi nombre", dijo la cantante de Louisiana.

Entre otras cosas, Spears añade que ella es "una mujer cuyo nombre fue robado por su familia después de 15 años y le dijeron qué hacer y fue extremadamente castigada si hablaba".

"¡¡¡Me doy cuenta una y otra vez que no soy propiedad de mi familia!!! ¡¡¡Trato de encontrarle sentido a cada movimiento que hago a diario!!! Soporto la prueba del tiempo cuando finalmente respiro y no estoy asustada... desmoralizada... ¡o humillada cuando veo mi cuerpo!!, dijo la artista, que acumula 41,6 millones de seguidores en Instagram.