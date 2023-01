El incómodo lapsus de Rosa en el 'Mediafest Night Fever': confunde el programa con el 'Benidorm Fest'

Rosa López era una de las miembros del jurado del ‘Mediafest Night Fever’ y, para darle la bienvenida, Antonio Castelo le hizo un test inicial. Quería saber qué tipo de valoraciones iba a hacer a los participantes del programa y también avisarle de que podría ser que algunas actuaciones no estuvieran al nivel esperado.

El colaborador de ‘Todo es mentira’ comenzó su pequeño examen con una pregunta clave que, al parecer, muy pocos son capaces de responder correctamente: “¿Cuál es el nombre del programa?”

De primeras, Rosa se quedó callada e intentó buscar por el plató el logo del programa, para poder responder correctamente. María Patiño y Adela González estaban sorprendidas de que no lo supiera, pero la respuesta de la cantante les dejó incluso más impactadas: “Benidorm Fest”.

Esta respuesta provocó las risas de todo el plató, dejándonos uno de los grandes momentazos de la noche.

Rosa López está enamoradísima de su novio, Iñaki, y así nos lo ha dejado saber durante la entrevista que Adela González y María Patiño le han hecho al comienzo del ‘Mediafest Night Fever’.

Iñaki es el gran apoyo de Rosa y, aunque él es policía, la ayuda mucho a nivel profesional. Se conocieron en un concierto y ahora ya llevan juntos casi tres años. “Es lo más seguro que tengo en mi vida”, ha dicho la cantante.

Varios amigos de Rosa le han hecho preguntas durante la entrevista y uno de ellos ha sido Poty Castillo, que ha querido saber si tienen planes de boda para este año. La ganadora de ‘Operación Triunfo 1’ ha dicho que, de momento, no, aunque quieren pasar por el altar: “Yo soy creyente y ya me siento casada, para mí es mi marido”. Y ha añadido: “Por ahora no hay boda, pero yo sí quiero casarme con Iñaki. Casi todos los días me lo pide”.

Rosa López ha alcanzado un momento de su vida en el que no le importaría ser madre, pero tiene una preocupación que ha compartido con Patiño y con Adela: “Me da miedo llegar al ginecólogo y que me digan que no me valen los óvulos”.