Gloria Trevi se defiende de la demanda por corrupción de menores: "Son acusaciones falsas, llevaré a la corte a los difamadores"

La cantante mexicana Gloria Trevi ha respondido en su cuenta de Instagram a la polémica resurgida estos días mediante la que se la relaciona con presuntos casos de corrupción de menores. El asunto ha resurgido gracias a la publicación en la revista estadounidense Rolling Stone de un artículo en el que se revela que la artista ha sido demandada de nuevo por presunto abuso y explotación de dos niñas menores de edad en la década de 1990 en Los Ángeles.

En las declaraciones, las víctimas, que tenían por entonces 13 y 15 años, aseguran que Trevi se les acercó a proponerles participar en un talent show de élite dirigido por Andrade. Sin embargo, las manipuló para convertirse en sus "esclavas sexuales".

Trevi ha recordado en un comunicado que en el pasado ya recibió demandas de este tipo y que fue absuelta de todas ellas, a la par que se ha quejado de que se hable del asunto sin dar su versión.

"Mis palabras se dirigen a todos los que están leyendo y escuchando cosas sobre mí sin conocer el trasfondo de la situación, ni la verdadera historia", decía la cantante en su comunicado.

Gloria Trevi aseguraba que "ser víctima de abuso físico y sexual es de lo peor que le puede suceder a un ser humano", y que lo dice "como sobreviviente" de eso mismo. Incide en que sus sentimientos están "con cualquiera que haya sido víctima de cualquier tipo de abuso".

No obstante advierte de que no se quedará callada mientras la acusan "injustamente" de crímenes que asegura no haber cometido. "Es muy doloroso para mi y para toda mi familia ver resurgir acusaciones falsas hechas en mi contra hace más de 25 años y que ya fueron juzgadas en varias cortes y en todas sus instancias salí absolutamente absuelta", asegura Trevi.

"Fueron acusaciones falsas entonces y siguen siendo acusaciones falsas ahora, ya una corte en México examinó minuciosamente durante un proceso de casi cinco años todas las evidencias y resolvió a mi favor porque tengo la verdad de mi lado", decía la artista mexicana.

Gloria Trevi anunció además que desde hace "muchos años" tiene puesta "una demanda en los Estados Unidos para llevar a corte" a sus "difamadores".

Por último pide "ver más allá de los titulares absurdos y amarillistas y esperar a conocer los verdaderos hechos". "Yo seguiré adelante, trabajando y defendiéndome hasta obtener justicia en este caso", sentencia.