Orestes y Rafa se regalan por Reyes un empate en 'El Rosco' de 'Pasapalabra'

Orestes y Rafa se regalaron por Reyes un empate en El Rosco de este jueves en Pasapalabra, donde jugaron por llevarse un bote de 2.014.000 euros, pero ninguno fue capaz de acertar las 25 preguntas que les hizo Roberto Leal.

El burgalés, con 172 segundos en su marcador, fue el primero en comenzar a jugar en el día de Reyes, acertando 4 letras antes de cederle el turno a su adversario.

El sevillano, por su parte, usó 8 segundos de los 163 acumulados para contestar solamente la A y pasar palabra al dudar en la B.

Una vez más, Orestes fue el más rápido en acabar la primera vuelta con 20 aciertos y 60 segundos. Rafa también acabó la primera ronda con 20 aciertos, pero con 54 segundos.

Orestes, en 'Pasapalabra'. 20minutos | ATRESMEDIA

Tras acertar una más, el sevillano comentó: "Sintiéndolo mucho me voy a callar. Es que la F me está matando, no tengo ninguna clara, Orestes parece que lo ve negro, no sé si será una estrategia sibilina, pero no tengo nada más, desgraciadamente".

Finalmente, se plantó con 21 aciertos a la espera de lo que hiciese su rival. Que hizo lo mismo cuando alcanzó esa cifra, callarse y dejar pasar el tiempo, volviendo a empatar y evitando La Silla Azul en el próximo programa.