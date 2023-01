'Y ahora Sonsoles' desvela el vídeo respuesta de Dani Alves a la acusación de agresión sexual: "Me gustaría desmentir todo"

Dani Alves, el actual jugador del Pumas mexicano que ha sido denunciado por una chica por una presunta agresión sexual, ha respondido este jueves a la acusación. El vídeo se ha emitido en exclusiva en el programa Y ahora Sonsoles, donde se puede ver al futbolista negando ser culpable de lo que se le acusa.

El vídeo muestra al jugador de fútbol hablando frente a la cámara: "Me gustaría desmentir todo". "Yo estuve en ese sitio, estuve con más gente disfrutando. Todo el mundo de que me conoce sabe que me gusta bailar. Disfrutando, pero sin invadir el espacio de los demás. Siempre respetando el entorno", declara el ex del Barça.

"Cuando tú eliges ir al baño no tienes que preguntar quién está en el baño para ir", continúa. Además, niega conocer a la chica que le ha denunciado: "Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita". "No sé su nombre, no la conozco. Nunca la vi a través de mi vida", insiste en el vídeo.

"Estos años nunca he invadido el espacio de alguien sin autorización", declara. "Cómo lo voy a hacer con una mujer, o con la chica que sea. No, por Dios", repite el futbolista. Además, pide que paren las noticias sobre este tema: "Ya basta, porque están haciendo daño, sobre todo a mi gente".

El vídeo lo ha conseguido el periodista Carlos Quílez, quien no ha podido desvelar cómo lo ha conseguido. No obstante, ha dado algunos detalles: "Como todos los colaboradores, he ido tras esta noticia y hemos tenido la oportunidad de hablar con él. Ha decidido grabar este vídeo para darnos estas declaraciones".