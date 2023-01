Boris Izaguirre, Isabel Preysler y Tamara Falcó, una amistad al borde del colapso

La amistad entre la familia de Isabel Preysler y Boris Izaguirre parece haberse acabado por completo. Todo comenzó cuando en el Congreso Mundial de las Familias en México, Tamara Falcó hizo unos comentarios negativos contra el colectivo LGBT. El presentador, que es homosexual, no dudó en expresar su disconformidad de manera explícita ante estas palabras.

Este enfado por parte de Boris parece haberse extendido a toda la familia. Isabel Preysler no parece perdonar que el venezolano llamara públicamente "homófoba" a su hija, aunque este le haya pedido perdón. De hecho, según ha publicado Informalia, cuando los dos coincidieron en una fiesta organizada por Moët&Chandon, la socialité no pareció estar dispuesta a juntarse con él.

Durante el evento, según ha contado la periodista Beatriz Cortázar, Rubén Nogueira, marido del presentador, intentó sentarse al lado de Isabel, pero esta se negó.

Del mismo modo, no parece que su hija tenga intención de arreglar los problemas. Así lo contó el propio Boris Izaguirre. Tras hablar de la reconciliación de la joven con Íñigo Onieva, se le preguntó si él creía que estaba bien, a lo que respondió: "Yo creo que sí, que está bien, pero hasta que ella no me llame y me cuente, no pienso decir nada".