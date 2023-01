La consellera de Econmía traslada el cierre del acuerdo de Presupuestos a la próxima semana

La consellera de Economía, Natàlia Mas, ve "posible" un acuerdo de presupuestos la próxima semana, en cuestión de unos cinco días. Sin embargo, la consellera ha insistido esta mañana en que los proyectos como Hard Rock, la ampliación del aeropuerto de El Prat y la B-40 entre Sabadell y Terrassa "no pueden condicionar" las cuentas porque son cuestiones "complejas" que van más allá de los partidos. Natàlia Mas ha señalado que el PSC ha puesto sobre la mesa treinta nuevas propuestas y que se están solucionando los “flecos” de estos asuntos.

Junts Per Catalunya advierte que la congelación de la apertura de nuevas delegaciones en el exterior que reclama el PSC "complica las negociaciones"

Por su parte, la portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha advertido que los "grandes" proyectos como el Hard Rock, la ampliación del aeropuerto o la B-40 son "irrenunciables" para aprobar los presupuestos. Sales ha sentenciado que "no será el Govern quien diga qué debemos poner en la negociación o no". La portavoz del grupo ha subrayado que esta semana no se han reunido con el Govern ni por el momento tienen previstas reuniones porque, según asegura, están a la espera de que el ejecutivo les conteste a sus propuestas.

En sentido totalmente contrario se ha manifestado la consellera Natàlia Mas, que afirma que son ellos los que están esperando a que el partido de Laura Borràs y Jordi Turull les concrete cuando se pueden volver a reunión. La consellera de Economía asegura que ya se han alcanzado una cincuentena de acuerdos con Junts y dice que el Govern está "absolutamente dispuesto" a seguir trabajando.

Mònica Sales, al igual que hizo ayer el PSC, ha advertido al ejecutivo de Pere Aragonès que si el próximo martes aprueba las cuentas en el Consell Executiu sin haberlas pactado antes con su grupo parlamentario, Junts "no se quedará de brazos cruzados" y presentará una enmienda a la totalidad".

La portavoz de Junts en el Parlament también ha avisado sobre el difícil encaje de su demandas con las de otros grupos políticos, y pedido saber qué compromisos que el Govern ha cerrado con otras formaciones políticas "topan directamente con los intereses de Junts". Volvió a insistir que la congelación de la apertura de nuevas delegaciones en el exterior que reclama el PSC "complica las negociaciones" y dijo que espera poder tratar la cuestión en la próxima reunión.