Presiones y reproches entre PSC y Govern tras la reunión de Presupuestos de esta mañana

Tras la reunión de esta mañana para cerrar el apoyo a los Presupuestos entre las delegaciones del Govern y del PSC, la situación, lejos de aclararse, se ha enturbiado con un cruce de presiones y reproches entre negociadores. Nada más salir, la máxima responsable de la delegación del PSC, la portavoz parlamentaria Alícia Romero, ha insistido en que, para llegar a un acuerdo para los Presupuestos, el Govern debe aceptar todo el paquete de medidas que se les entregó.

Entre ellas se encuentran el desbloqueo de proyectos como el Hard Rock en Tarragona, la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, o el cuarto cinturón. Poco después, la consellera de presidència, Laura Vilagrà, que capitanea la delegación del ejecutivo catalán, ha respondido al PSC que estos proyectos "no pueden condicionar" la negociación de los Presupuestos.

Valoraciones contrapuestas

En este clima, la portavoz socialista aseguró que no se habían logrado “avances” en esta última reunión y que había que aceptar todas las medidas, "las que tienen un mayor impacto y las que no". Cuando parecía que podía ser inminente el acuerdo tras haber asegurado el Govern que se habían aceptado la mayoría de puntos reclamados por el PSC, su portavoz ha señalado que ve "complicado" que se pueda cerrar un acuerdo en las próximas horas.

Por contra, Laura Vilagrà ha manifestado que en la convocatoria de esta mañana, que ha durado una hora y quince minutos, "se ha avanzado y acelerado" la negociación. Incluso se ha permitido asegurar que "somos optimistas sobre que se pueda aprobar el presupuesto en los próximos días".

Sobre la posibilidad, manifestada ayer por la portavoz del Govern, de que el ejecutivo apruebe los presupuestos antes de firmar un acuerdo con el PSC, Romero ha advertido que si lo hacen irán "por el camino" de una enmienda a la totalidad.

Guerra de cifras

La confirmación ayer por parte del Govern de la aceptación del 87% de las propuestas no gustó en un primer momento a los socialistas, que recriminaron que hiciesen públicos datos de la negociación. Pero hoy, los representantes del PSC han reprochado aún con más fuerza este anuncio. Alícia Romero ha insistido en criticar que cuantifiquen el acuerdo porque mantienen que no conocen el presupuesto con el que trabaja el Govern y que, por tanto, van "a ciegas".

Finalmente, la portavoz socialista ha rematado que el porcentaje de medidas aceptadas “es mucho más bajo”. Vilagrà, por su parte, ha replicado que "nadie puede ofenderse por explicar una realidad presupuestaria clara".

Los proyectos de la discordia

Esta mañana, el principal punto de fricción han sido los tres proyectos que el Govern considera “extrapresupuestarios”: el desbloqueo del complejo de ocio promovido por Hard Rock en Tarragona; el materialización del cuarto cinturón o B-40; y finalmente, la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat.

La consellera Vilagrà ha vuelto a rechazar la inclusión de estas propuestas en el acuerdo a la salida de la reunión. Según la representante del ejecutivo, "hay discrepancias en los planteamientos y no hay consenso", para concluir de nuevo que "no se puede condicionar la negociación de los presupuestos a temas sobre los que todavía hay muchos flecos por hablar y discutir".

Los socialistas, por su parte, se han enrocado e insisten en que hay que aceptar estos proyectos “para que haya un acuerdo final", y han calificado estas peticiones de "razonables" señalando que "no pedimos nada raro".

Alícia Romero encabeza la delegación del PSC, que se dirige a la reunión con el Govern. ACN

Delegaciones exteriores

Otra de las demandas de los socialistas para apoyar los Presupuestos es el cese de aperturas de delegaciones de la Generalitat en el extranjero, incluyendo el cierre de algunas de las existentes. Este punto también se ha erigido en protagonista tras la reunión de hoy ya que la consellera de Acción Exterior, Meritxell Serret, ha aclarado que el Govern no descarta abrir nuevas delegaciones en el exterior en el 2023. Por su parte, Vilagrà tampoco ha querido condicionar las Cuentas a esta cuestión y se ha limitado a asegurar que la apertura de nuevas delegaciones ya está planificada y se llevará a cabo en función de la oportunidad política.

En esta cuestión, también ha querido entrar Junts Per Cataluña, que sigue negociando su apoyo con el Govern. La exconsellera de Acción Exterior, Victòria Alsina, perteneciente a Junts, ha avisado de que la "parálisis" de la acción exterior del Govern de ERC "dificulta" un acuerdo de presupuestos porque supone una "renuncia a los intereses nacionales de Catalunya".

Sobre las negociaciones con Junts Per Catalunya, la consellera Vilagrà ha confirmado que de momento el Govern no tiene ninguna reunión agendada para esta semana, aunque ha remarcado que hay "posibilidad de verse" porque "la negociación está abierta". Vilagrà ha asegurado que no renuncian a poder llegar a un acuerdo a cuatro bandas.

Encaje de propuestas

En este escenario de presiones y reproches, otro de los actores de ese acuerdo a cuatro, los Comunes, también han querido decir la suya ante las demandas del PSC. Algunas propuestas socialistas chocan frontalmente con las condiciones que pactó la formación lila con el Govern, sobre todo por lo que respecta a la fiscalidad.

En este sentido, la líder de los Comunes, Jéssica Albiach ha reivindicado que acordaron con el Govern que su pacto quedaría intacto. Pero además, sobre la demanda de desbloqueo del complejo de Hard Rock, Albiach ha recordado que el propio Govern tiene informes “contrarios” a este proyecto.

Así las cosas, los socialistas dejan en manos del Govern conseguir la compatibilidad de las diferentes propuestas de los grupos. Según Alícia Romero, “ellos son los que lo conocen y quien tiene todas las herramientas para encajarlas". Mañana está convocada una nueva reunión, además de un encuentro más técnico para abordar el techo de gasto.

Otra semana más

Los socialistas siguen en su línea de no tener prisa y no sentirse presionados por el tiempo. Alícia Romero ha insistido en que no todo acaba esta semana, y que puede haber nuevas reuniones el lunes o el martes. Sin embargo, también pidió que "no se alargue eternamente" y que la negociación se acabe en los próximos días.

El secretario general de UGT, Camil Ros. ACN

Por otra parte, el Govern llegó a acuerdos con algunos agentes sociales, entre ellos, con los sindicatos. Por este motivo, el secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, ha reprochado a los partidos catalanes que vayan "tarde" en el acuerdo de los Presupuestos. El líder ugetista remachó que "no pueden retrasar más esta situación. Tienen que dejar la calculadora electoral y coger la de los derechos sociales".